Vì sao nồi cơm điện thường có nắp hứng nước ở thân nồi?

Nếu từng sử dụng nồi cơm điện, bạn có thể đã nhìn thấy một chiếc hộp nhựa nhỏ nằm ở bên hông hoặc phía sau thân nồi. Đây là khay hứng nước ngưng tụ, hay còn được nhiều người gọi là nắp hứng nước. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, bộ phận này lại xuất hiện trên rất nhiều mẫu nồi cơm điện hiện nay. Vậy nắp hứng nước được thiết kế như thế nào và vì sao nó lại cần thiết đến vậy?

Nắp hứng nước trên nồi cơm điện là gì?

Nắp hứng nước là bộ phận có nhiệm vụ thu gom lượng nước ngưng tụ phát sinh trong quá trình nấu cơm. Trên các mẫu nồi cơm điện phổ thông, bộ phận này thường có dạng một khay nhựa nhỏ, được đặt ở bên hông hoặc phía sau thân nồi, ngay dưới khu vực tiếp giáp giữa nắp và thân máy. Khay hứng nước thường được kết nối với hệ thống rãnh dẫn nước bên trong nồi. Khi hơi nước ngưng tụ thành giọt và chảy xuống thành nồi, phần nước này sẽ được dẫn vào khay thay vì chảy trực tiếp ra ngoài.

Thiết kế của khay khá đơn giản để người dùng dễ dàng tháo lắp. Tùy từng model, khay có thể được gài vào thân nồi hoặc cố định bằng lẫy nhỏ. Khi cần vệ sinh, người dùng chỉ cần kéo nhẹ hoặc nhấn vào chốt giữ để tháo khay ra, đổ nước và rửa sạch trước khi lắp lại. Nhờ thiết kế này, lượng nước dư phát sinh trong quá trình nấu được kiểm soát tốt hơn, giúp khu vực xung quanh nồi luôn khô ráo.

Vì sao nồi cơm điện cần có nắp hứng nước?

Trong quá trình làm chín gạo, nước trong lòng nồi được đun sôi và tạo ra một lượng lớn hơi nước. Hơi nước nóng liên tục bốc lên phía trên và tiếp xúc với mặt trong của nắp nồi. Do nhiệt độ của nắp thường thấp hơn nhiệt độ hơi nước, hơi nước sẽ chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng, tạo thành các giọt nước nhỏ. Đây là hiện tượng ngưng tụ hoàn toàn bình thường và xuất hiện ở hầu hết các loại nồi cơm điện. Khi lượng nước ngưng tụ ngày càng nhiều, các giọt nước sẽ chảy dọc theo nắp và thành nồi.

Nếu không có bộ phận thu gom chuyên dụng, lượng nước này sẽ thoát ra ngoài một cách tự nhiên. Chính vì vậy, các nhà sản xuất đã bổ sung hệ thống rãnh dẫn nước và khay hứng nước để kiểm soát lượng nước ngưng tụ trong suốt quá trình nấu.

Nếu không có nắp hứng nước thì điều gì xảy ra?

Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng việc thiếu khay hứng nước có thể gây ra nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng. Trước hết, nước ngưng tụ có thể chảy xuống thân nồi và mặt bàn bếp, khiến khu vực đặt nồi thường xuyên bị ẩm ướt. Sau mỗi lần nấu cơm, người dùng có thể phải lau chùi nhiều hơn để giữ vệ sinh.

Ngoài ra, nước còn dễ đọng lại ở các khe tiếp giáp giữa nắp và thân nồi. Nếu không được làm sạch thường xuyên, những vị trí này có thể tích tụ cặn bẩn, vi khuẩn hoặc phát sinh mùi khó chịu sau một thời gian sử dụng. Trong một số trường hợp, khi mở nắp nồi, lượng nước đọng trên nắp có thể nhỏ ngược xuống cơm hoặc chảy thành dòng ra bên ngoài, gây cảm giác bất tiện và thiếu gọn gàng. Vì vậy, dù có thiết kế khá đơn giản, nắp hứng nước vẫn là một bộ phận giúp nâng cao đáng kể trải nghiệm sử dụng nồi cơm điện hàng ngày.