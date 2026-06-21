Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao nhiều người thích phủ khăn lên nồi cơm điện?

| | Sống

Đây là một trong những mẹo nhà bếp được nhiều người nội trợ áp dụng từ lâu.

Không ít người từng thắc mắc vì sao mẹ, bà hay những người nội trợ lâu năm lại có thói quen phủ một chiếc khăn lên nồi cơm điện sau khi cơm chín. Tưởng chừng chỉ là một thao tác đơn giản, nhưng mẹo nhỏ này lại xuất phát từ kinh nghiệm nấu nướng được truyền lại qua nhiều năm, với mục đích giúp cơm ngon hơn và hạn chế một số vấn đề thường gặp trong quá trình nấu.

Giúp hút bớt hơi nước dư thừa

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến nhiều người phủ khăn lên nồi cơm điện là để hạn chế hơi nước đọng lại sau khi cơm chín. Khi nồi cơm hoàn tất quá trình nấu, lượng hơi nước bên trong vẫn tiếp tục bốc lên. Nếu hơi nước không thoát ra ngoài hiệu quả, chúng có thể ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ bám trên nắp nồi rồi rơi ngược trở lại bề mặt cơm. Điều này đôi khi khiến lớp cơm phía trên bị ướt hoặc nhão hơn bình thường. Chiếc khăn sạch đặt trên nắp nồi có thể hỗ trợ hấp thụ một phần hơi ẩm thoát ra, từ đó giúp cơm khô ráo và tơi hơn.

Giúp cơm giữ được độ ngon

Nhiều người nội trợ cho rằng sau khi cơm chín, để nồi "nghỉ" thêm vài phút và phủ khăn bên ngoài sẽ giúp hạt cơm ổn định hơn. Thực tế, sau khi chuyển sang chế độ giữ ấm, lượng nhiệt trong nồi vẫn tiếp tục làm chín đều phần cơm còn lại. Khi độ ẩm được kiểm soát tốt hơn, cơm có xu hướng tơi xốp, không bị quá ẩm hay bết dính. Đây cũng là lý do mẹo này được nhiều người áp dụng khi nấu các loại gạo dễ nhão.

Hạn chế bụi bẩn bám vào nồi

Tại nhiều gia đình, nồi cơm điện thường được đặt ngay trong khu vực bếp, gần nơi chế biến thức ăn. Sau khi nấu nướng, dầu mỡ, bụi hoặc các hạt nhỏ trong không khí có thể bám lên bề mặt nồi. Một chiếc khăn sạch phủ lên trên có thể đóng vai trò như lớp bảo vệ tạm thời, giúp nắp nồi sạch sẽ hơn, nhất là trong khoảng thời gian chờ dùng bữa.

Thực tế, mẹo phủ khăn lên nồi cơm điện phổ biến hơn ở thời điểm các dòng nồi cơ truyền thống còn được sử dụng rộng rãi. Những mẫu nồi đời cũ thường có hệ thống thoát hơi đơn giản, khả năng kiểm soát độ ẩm chưa thực sự tối ưu. Vì vậy, việc dùng khăn để hỗ trợ hút bớt hơi nước được xem là giải pháp khá hiệu quả. Ngày nay, nhiều dòng nồi cơm điện tử, nồi cao tần hay nồi áp suất điện đã được trang bị công nghệ kiểm soát nhiệt độ và hơi nước hiện đại hơn. Nhờ đó, tình trạng đọng nước trên nắp nồi được giảm đáng kể so với trước đây.

Tại sao nồi cơm điện không nên giữ ấm quá 4 tiếng?

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
nồi cơm điện

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 đại học kinh tế sở hữu 102 Giáo sư, Phó Giáo sư, 790 Tiến sĩ, Thạc sĩ, đang hướng tới vào top 100 đại học châu Á

Việt Nam có 1 đại học kinh tế sở hữu 102 Giáo sư, Phó Giáo sư, 790 Tiến sĩ, Thạc sĩ, đang hướng tới vào top 100 đại học châu Á Nổi bật

Không phải trà xanh, đây mới là 2 loại trà được Đông y đánh giá cao vì vừa dưỡng gan vừa tốt cho dạ dày

Không phải trà xanh, đây mới là 2 loại trà được Đông y đánh giá cao vì vừa dưỡng gan vừa tốt cho dạ dày Nổi bật

Điện thoại không rơi vẫn nứt kính, sai lầm phổ biến mà nhiều người Việt đang mắc phải

Điện thoại không rơi vẫn nứt kính, sai lầm phổ biến mà nhiều người Việt đang mắc phải

13:52 , 21/06/2026
Có nên mua vàng khi chỉ có vài triệu đồng?

Có nên mua vàng khi chỉ có vài triệu đồng?

13:20 , 21/06/2026
Thế hệ 8X đang gánh 3 khoản chi lớn nhất đời người cùng lúc: Nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ và chuẩn bị tuổi già

Thế hệ 8X đang gánh 3 khoản chi lớn nhất đời người cùng lúc: Nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ và chuẩn bị tuổi già

13:06 , 21/06/2026
Khoảnh khắc kinh hoàng: Máy bay chở đội tuyển dự World Cup bị sét đánh giữa không trung, cả đội la hét hoảng loạn

Khoảnh khắc kinh hoàng: Máy bay chở đội tuyển dự World Cup bị sét đánh giữa không trung, cả đội la hét hoảng loạn

12:24 , 21/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên