Điện thoại không rơi vẫn nứt kính, sai lầm phổ biến mà nhiều người Việt đang mắc phải

Tình trạng thay kính cường lực liên tục không phải là chuyện hiếm gặp. Rất nhiều người dùng từng rơi vào cảnh éo le khi phải thay tới ba, bốn miếng dán bảo vệ đắt tiền chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Ban đầu, phần lớn người dùng đều đổ lỗi cho chất lượng của miếng dán cường lực. Tuy nhiên, khi đổi sang nhiều thương hiệu khác nhau mà vết nứt vẫn xuất hiện, nguyên nhân mới dần được hé lộ và nó đến từ một thao tác vô cùng quen thuộc: để điện thoại trong túi quần khi dắt xe máy.

Trên thực tế, khi người dùng cúi người, xoay xở hoặc dùng sức để kéo và đẩy xe máy trong các không gian chật hẹp như bãi gửi xe, chiếc điện thoại nằm trong túi quần sẽ vô tình bị ép chặt giữa cơ thể và các bề mặt cứng. Mặc dù lực tác động này không tạo ra những cú sốc mạnh để làm hỏng thiết bị ngay lập tức, nhưng áp lực âm ỉ được lặp đi lặp lại trong thời gian dài sẽ khiến bề mặt kính chịu tổn thương. Theo các kỹ thuật viên sửa chữa, lực ép này chính là thủ phạm tạo ra những vết nứt nhỏ trên bề mặt bảo vệ, sau đó lan rộng dần ra toàn bộ màn hình.

Thói quen dắt xe đôi khi chỉ là giọt nước tràn ly làm lộ rõ những điểm yếu đã tồn tại sẵn trên lớp kính. Phần mép và viền luôn được xem là khu vực nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhất của bất kỳ loại kính cường lực nào. Trong quá trình sử dụng hàng ngày, viền kính có thể đã xuất hiện những vết nứt siêu vi do cọ xát mà mắt thường rất khó nhận ra. Khi phải chịu thêm lực ép liên tục từ thói quen để điện thoại trong túi quần chật, những vết nứt này sẽ bị kích hoạt và phá vỡ toàn bộ cấu trúc kính.

Bên cạnh đó, chất lượng gia công và kỹ thuật dán cũng đóng vai trò quyết định đến độ bền của sản phẩm. Nếu miếng dán cường lực không ôm sát viền, xuất hiện bọt khí hoặc có khoảng hở mỏng giữa kính và màn hình gốc, lực ép từ bên ngoài sẽ bị dồn tụ vào một điểm nhất định. Điều này giải thích tại sao những sản phẩm kém chất lượng hoặc dán sai kỹ thuật lại dễ dàng nứt vỡ đến vậy dù chỉ gặp một áp lực rất nhỏ. Trong trường hợp tồi tệ hơn, nếu bạn không sử dụng lớp dán bảo vệ, lực ép này sẽ tác động trực tiếp và tàn phá màn hình zin của máy, kéo theo chi phí sửa chữa vô cùng đắt đỏ.

Việc trang bị kính cường lực đắt tiền không phải là chiếc khiên vạn năng nếu thói quen sử dụng của bạn thiếu khoa học. Để chấm dứt tình trạng nứt vỡ không rõ nguyên nhân, người dùng cần chủ động lấy điện thoại ra khỏi túi quần trước khi thực hiện các thao tác dắt xe máy, đặc biệt là khi phải xoay xở trong các hầm chung cư hay ngõ nhỏ. Bạn có thể tạm thời cất thiết bị vào balo, túi xách hoặc cốp xe để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ màn hình bị chèn ép.

Song song đó, thói quen để điện thoại chung ngăn túi với chìa khóa, bật lửa hay các vật dụng bằng kim loại cũng cần được loại bỏ ngay lập tức. Những vật cứng này khi di chuyển sẽ liên tục cọ xát, tạo ra vô số vết xước dăm và hình thành các điểm tì lực nguy hiểm trực tiếp lên bề mặt kính. Người dùng cũng nên thường xuyên kiểm tra tình trạng của lớp kính bảo vệ, nếu phát hiện có dấu hiệu nứt mẻ ở các góc cạnh thì cần bóc bỏ và thay thế sớm để đảm bảo điện thoại luôn được an toàn.