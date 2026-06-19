SIM đã đăng ký chính chủ, vì sao đổi sang điện thoại mới vẫn phải quét khuôn mặt?

Câu hỏi 1

Khi nào người dùng di động bắt buộc phải quét khuôn mặt để xác thực?

A. Khi lắp SIM sang điện thoại mới. ✓

B. Khi đăng ký các gói cước 4G/5G.

C. Khi nạp thẻ điện thoại mệnh giá lớn.

D. Khi thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Giải thích: Quyết định bắt buộc xác thực khuôn mặt khi thay đổi thiết bị sử dụng SIM là bước tiến công nghệ nhằm siết chặt quản lý thuê bao di động. Thao tác này tương tự việc đăng nhập ứng dụng VNeID hay tài khoản ngân hàng trên điện thoại mới. Khi người dùng lắp SIM vào một thiết bị khác, hệ thống của nhà mạng sẽ kích hoạt yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt để đối chiếu dữ liệu gốc. Quy trình này diễn ra nhanh chóng, chỉ mất từ 30 giây đến một phút, giúp xác nhận chính xác người đang vận hành SIM có trùng khớp với người đăng ký chính chủ hay không.

Đáp án đúng là: A. Khi lắp SIM sang điện thoại mới.

Câu hỏi 2

Mục tiêu lớn nhất của quy định xác thực khuôn mặt mới này là gì?

A. Ép người dùng chuyển sang dùng eSIM.

B. Ngăn chặn SIM rác, SIM không chính chủ. ✓

C. Thu thập dữ liệu để quảng cáo thiết bị.

D. Giảm chi phí vận hành cho nhà mạng.

Giải thích: Thực tế quản lý viễn thông cho thấy, dù nhiều thuê bao đã đăng ký thông tin chính chủ, tình trạng SIM được sử dụng bởi người khác hoặc bị lợi dụng cho các hành vi mạo danh, lừa đảo vẫn diễn ra tinh vi. Việc yêu cầu xác thực khuôn mặt khi đổi thiết bị là rào cản công nghệ ngăn chặn vấn nạn này. Khi kẻ xấu sở hữu một chiếc SIM không do mình đứng tên, chúng sẽ không thể kích hoạt sử dụng trên thiết bị mới nếu không có dữ liệu sinh trắc học của chủ sở hữu hợp pháp, từ đó làm giảm mạnh nguồn cung SIM rác hoạt động sai quy định.

Đáp án đúng là: B. Ngăn chặn SIM rác, SIM không chính chủ.

Từ 15/6, người dùng đổi SIM sang điện thoại mới phải xác thực khuôn mặt, nếu không có thể bị khóa thuê bao theo lộ trình. (Ảnh: Luật Việt Nam)

Câu hỏi 3

Ai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với một số thuê bao di động?

A. Hãng sản xuất thiết bị di động.

B. Trạm phát sóng di động tại khu vực.

C. Người đứng tên đăng ký thuê bao. ✓

D. Người nhận cuộc gọi từ số máy đó.

Giải thích: Theo quy định của Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn thi hành, người đứng tên đăng ký thông tin thuê bao di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với mọi hoạt động phát sinh từ số điện thoại đó. Nhiều trường hợp người dân vô tình cho mượn thông tin cá nhân để đăng ký hộ SIM, hoặc bỏ SIM cũ mà không thực hiện thủ tục hủy dịch vụ, đã tạo cơ hội cho tội phạm công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo hoặc mở tài khoản ngân hàng bất hợp pháp. Do đó, việc xác định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ thuê bao là vô cùng quan trọng.

Đáp án đúng là: C. Người đứng tên đăng ký thuê bao.

Câu hỏi 4

Đợt rà soát vừa qua, hơn 2 triệu số điện thoại đã bị khóa một chiều vì lý do gì?

A. Chưa nộp cước phí dịch vụ hằng tháng.

B. Thiết bị không hỗ trợ quét khuôn mặt.

C. Không gọi hay nhắn tin trong một năm.

D. Chủ đứng tên xác nhận không sử dụng. ✓

Giải thích: Trong chiến dịch chuẩn hóa và rà soát thông tin thuê bao chính chủ, cơ quan quản lý viễn thông đã phát hiện hàng loạt sai lệch nghiêm trọng giữa dữ liệu đăng ký và thực tế sử dụng. Chỉ trong vòng hơn một tháng triển khai, hệ thống ghi nhận hơn 2 triệu số điện thoại có chủ thuê bao xác nhận họ không trực tiếp sử dụng số máy này. Ngay sau đó, các số điện thoại trên đã bị khóa một chiều nhằm ngăn chặn rủi ro lạm dụng thông tin cá nhân trái phép, đồng thời dọn dẹp các thuê bao không chuẩn hóa khỏi mạng lưới quốc gia.

Đáp án đúng là: D. Chủ đứng tên xác nhận không sử dụng.

Câu hỏi 5

Trung bình người dùng di động phải thực hiện quét khuôn mặt xác thực lại sau bao lâu?

A. Khoảng 3 đến 4 năm một lần khi đổi máy. ✓

B. Mỗi tháng một lần vào kỳ đóng cước.

C. Định kỳ 6 tháng một lần theo quy chế.

D. Mỗi lần khởi động lại điện thoại di động.

Giải thích: Theo các báo cáo nghiên cứu thị trường uy tín từ các tổ chức quốc tế như Counterpoint Research và IDC, chu kỳ thay thế thiết bị di động trung bình của người dùng hiện nay dao động từ 3 đến 4 năm một lần. Điều này đồng nghĩa với việc quy định xác thực sinh trắc học mới sẽ không gây phiền toái hoặc cản trở sinh hoạt thường nhật của người dân. Người dùng chính chủ chỉ cần thực hiện thao tác quét khuôn mặt một lần duy nhất khi đổi máy mới, mang lại hiệu quả bảo vệ dữ liệu tối ưu với chi phí thời gian cực kỳ thấp.