Tin vui cho toàn bộ người bị thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội

HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định tại điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 12 và điểm b khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các loại hình nhà ở phục vụ các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc hình thành cơ chế riêng để phát triển nhà ở cho thuê.

Theo đó, UBND Thành phố được quyết định vị trí quy hoạch phát triển nhà ở cho thuê tại các khu vực đô thị, nông thôn, khu vực phát triển theo mô hình TOD, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất và các khu vực tập trung đông dân cư; đồng thời quyết định việc đầu tư, tạo lập quỹ nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố.

Nghị quyết quy định các dự án nhà ở cho thuê phải dành tối thiểu 50% tổng số căn hộ để cho thuê và ít nhất 70% số căn hộ cho thuê dành cho các đối tượng chính sách. Diện tích căn hộ cho thuê được áp dụng theo tiêu chuẩn nhà ở xã hội.

Người bị thu hồi đất được ưu tiên hàng đầu

Theo nghị quyết, đối tượng được thuê nhà ở trong các dự án nhà ở cho thuê khá rộng bao gồm nhóm đối tượng là người bị thu hồi đất để thực hiện các dự án; nhân lực chất lượng cao; người thờ cúng liệt sĩ có khó khăn về nhà ở và một số đối tượng chính sách khác; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác tại các cơ quan của Hà Nội hoặc cơ quan Trung ương trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, Nghị quyết cũng quy định người bị thu hồi đất để thực hiện các dự án được ưu tiên hàng đầu khi xét thuê nhà ở. Tiếp đến là nhân lực chất lượng cao, cán bộ, công chức, viên chức, người đã trả nhà công vụ, công nhân khu công nghiệp, lao động trẻ và sinh viên.

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Về chính sách hỗ trợ nhà ở, Hà Nội sẽ thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ như mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội; thuê nhà lưu trú công nhân; bố trí nhà ở tái định cư; thuê nhà trong các dự án nhà ở cho thuê; hoặc bố trí nhà ở cho nhân lực chất lượng cao thông qua việc thành phố mua hoặc thuê mua nhà ở thương mại.

Đáng chú ý, đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố nhưng không có nhu cầu nhận nhà tái định cư, nghị quyết cho phép được lựa chọn mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, thu nhập hoặc đối tượng theo quy định chung của pháp luật về nhà ở.

Đối với nhân lực chất lượng cao, người được hỗ trợ nhà ở phải cam kết làm việc hoặc cống hiến tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong thời gian tối thiểu 5 năm. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết sẽ bị thu hồi nhà ở theo quy định.

Nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu an sinh xã hội, phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Hà Nội trong giai đoạn tới.