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Bảng lương QUÂN NHÂN chuyên nghiệp, CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG theo mức lương cơ sở mới

| | Xã hội

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu và bảng lương công nhân quốc phòng theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 74/2026/TT-BQP ngày 16/6/2026 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Trong đó có quy định về Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu và bảng lương công nhân quốc phòng theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026.

Cách tính mức lương

Bảng lương QUÂN NHÂN chuyên nghiệp, CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG theo mức lương cơ sở mới- Ảnh 1.

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp

Bảng lương QUÂN NHÂN chuyên nghiệp, CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG theo mức lương cơ sở mới- Ảnh 2.

Bảng lương công nhân quốc phòng

Bảng lương QUÂN NHÂN chuyên nghiệp, CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG theo mức lương cơ sở mới- Ảnh 3.

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

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