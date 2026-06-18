Bảng lương SĨ QUAN và PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI theo mức lương cơ sở mới
Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu, phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Quân đội với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng.
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Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 74/2026/TT-BQP ngày 16/6/2026 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Cách tính mức lương
Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan
Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo
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