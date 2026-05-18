Chi tiết bảng lương Công an từ 1/7

Anh Văn/VTC News | 18-05-2026 - 13:59 PM | Xã hội

Từ 1/7, khi lương cơ sở tăng 8% so với mức hiện nay, lương Đại tướng Công an sẽ tăng lên 26,312 triệu đồng, hạ sĩ là 8,096 triệu đồng (chưa tính phụ cấp).

Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: Lương = lương cơ sở x hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Theo quy định, sĩ quan Công an Nhân dân còn được hưởng phụ cấp thâm niên (tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ) cộng với phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Mức phụ cấp của sĩ quan Công an được tính bằng cách lấy hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở.

Bảng lương của Công an từ ngày 1/7/2026:

Sĩ quan Công an Nhân dân

Cấp bậc hàm Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
Đại tướng 10,40 26.312.000
Thượng tướng 9,80 24.794.000
Trung tướng 9,20 23.276.000
Thiếu tướng 8,60 21.758.000
Đại tá 8,00 20.240.000
Thượng tá 7,30 18.469.000
Trung tá 6,60 16.698.000
Thiếu tá 6,00 15.180.000
Đại úy 5,40 13.662.000
Thượng úy 5,00 12.650.000
Trung úy 4,60 11.638.000
Thiếu úy 4,20 10.626.000
Thượng sĩ 3,80 9.614.000
Trung sĩ 3,50 8.855.000
Hạ sĩ 3,20 8.096.000
Chuyên môn kỹ thuật Công an cao cấp - Nhóm 1
Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,85 9.740.500
2 4,20 10.626.000
3 4,55 11.511.500
4 4,90 12.397.000
5 5,25 13.282.500
6 5,60 14.168.000
7 5,95 15.053.500
8 6,30 15.939.000
9 6,65 16.824.500
10 7,00 17.710.000
11 7,35 18.595.500
12 7,70 19.481.000
Chuyên môn kỹ thuật Công an cao cấp - Nhóm 2
Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,65 9.234.500
2 4,00 10.120.000
3 4,35 11.005.500
4 4,70 11.891.000
5 5,05 12.776.500
6 5,40 13.662.000
7 5,75 14.547.500
8 6,10 15.433.000
9 6,45 16.318.500
10 6,80 17.204.000
11 7,15 18.089.500
12 7,50 18.975.000
Chuyên môn kỹ thuật Công an trung cấp - Nhóm 1
Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,50 8.855.000
2 3,80 9.614.000
3 4,10 10.373.000
4 4,40 11.132.000
5 4,70 11.891.000
6 5,00 12.650.000
7 5,30 13.409.000
8 5,60 14.168.000
9 5,90 14.927.000
10 6,20 15.686.000
Chuyên môn kỹ thuật Công an trung cấp - Nhóm 2
Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,20 8.096.000
2 3,50 8.855.000
3 3,80 9.614.000
4 4,10 10.373.000
5 4,40 11.132.000
6 4,70 11.891.000
7 5,00 12.650.000
8 5,30 13.409.000
9 5,60 14.168.000
10 5,90 14.927.000
Chuyên môn kỹ thuật Công an sơ cấp - Nhóm 1
Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,20 8.096.000
2 3,45 8.728.500
3 3,70 9.361.000
4 3,95 9.993.500
5 4,20 10.626.000
6 4,45 11.258.500
7 4,70 11.891.000
8 4,95 12.523.500
9 5,20 13.156.000
10 5,45 13.788.500
Chuyên môn kỹ thuật Công an sơ cấp - Nhóm 2
Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 2,95 7.463.500
2 3,20 8.096.000
3 3,45 8.728.500
4 3,70 9.361.000
5 3,95 9.993.500
6 4,20 10.626.000
7 4,45 11.258.500
8 4,70 11.891.000
9 4,95 12.523.500
10 5,20 13.156.000
Công nhân Công an ngạch A - Nhóm 1
Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,50 8.855.000
2 3,85 9.740.500
3 4,20 10.626.000
4 4,55 11.511.500
5 4,90 12.397.000
6 5,25 13.282.500
7 5,60 14.168.000
8 5,95 15.053.500
9 6,30 15.939.000
10 6,65 16.824.500
Công nhân Công an ngạch A - Nhóm 2
Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 3,20 8.096.000
2 3,55 8.981.500
3 3,90 9.867.000
4 4,25 10.752.500
5 4,60 11.638.000
6 4,95 12.523.500
7 5,30 13.409.000
8 5,65 14.294.500
9 6,00 15.180.000
10 6,35 16.065.500
Công nhân Công an ngạch B
Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 2,90 7.337.000
2 3,20 8.096.000
3 3,50 8.855.000
4 3,80 9.614.000
5 4,10 10.373.000
6 4,40 11.132.000
7 4,70 11.891.000
8 5,00 12.650.000
9 5,30 13.409.000
10 5,60 14.168.000
Công nhân Công an ngạch C
Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 2,70 6.831.000
2 2,95 7.463.500
3 3,20 8.096.000
4 3,45 8.728.500
5 3,70 9.361.000
6 3,95 9.993.500
7 4,20 10.626.000
8 4,45 11.258.500
9 4,70 11.891.000
10 4,95 12.523.500

