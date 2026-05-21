Ai thấy Thái Phong Thiên ở đâu, báo ngay cho công an: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải đối tượng đến cơ quan chức năng

Theo Minh Tuệ | 21-05-2026 - 18:48 PM | Xã hội

Công an TP.HCM truy nã người đàn ông 33 tuổi sau khi bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên cắt wifi, vô hiệu camera để trộm máy trị liệu trị giá hơn 132 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Hình sự -PC02), cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Thái Phong Thiên (33 tuổi, ngụ phường Bình Tân) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, Võ Ngọc Trân có quan hệ hợp tác kinh doanh với vợ chồng chị P.T.H.H. tại địa chỉ 84-86 đường 41 (phường Tân Hưng, TP.HCM). Tháng 11/2024, do phát sinh mâu thuẫn, Trân đồng ý bán lại toàn bộ thiết bị đã đầu tư cho chị H. với giá 260 triệu đồng rồi kết thúc hợp tác.

Khoảng 1 tháng sau, Nguyễn Đức Hào (nhân viên tiếp tân do Trân tuyển dụng) báo cho Thái Phong Thiên và Trân biết máy trị liệu sóng xung kích hiệu Zimmer của chị H. đang bị hỏng, để trong kho chờ sửa chữa.

Qua mạng xã hội, Thái Phong Thiên chỉ đạo Hào lấy trộm máy Zimmer này. Để tránh bị phát hiện, Thái Phong Thiên hướng dẫn Hào rút nguồn wifi nhằm ngắt kết nối hệ thống camera giám sát. Hào đã lén lút lấy máy mang về nơi ở tại phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) cất giấu; Sau đó đem đến một cơ sở trị liệu trên đường Trần Đình Xu (phường Cầu Ông Lãnh) giao cho Trân và Thái Phong Thiên.

Ngày 13/12/2024, chị H. kiểm tra tài sản, phát hiện mất máy nên trình báo công an. Theo kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá tài sản, chiếc máy trị liệu sóng xung kích hiệu Zimmer, loại enPlus Version 2.0 (xuất xứ Đức, sản xuất năm 2016) tại thời điểm bị mất trộm có giá trị 132 triệu đồng.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Phong Thiên về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, Thái Phong Thiên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 1/2026.

Công an yêu cầu Thái Phong Thiên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Thái Phong Thiên đến Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Người dân nếu phát hiện và có thông tin về Thái Phong Thiên cần báo ngay cho Phòng PC02 ở địa chỉ số 2 đường Hoàng Văn Thái (phường Tân Mỹ) và số 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) hoặc liên hệ điều tra viên Trần Văn Thái hoặc cán bộ điều tra Bùi Hữu Hạnh qua số điện thoại: 0906546468.

