Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy kho điện máy ở gần chợ đầu mối Hóc Môn

Theo Anh Vũ | 21-05-2026 - 17:37 PM | Xã hội

Khói lửa bất ngờ bùng lên từ khu vực để hàng hoá của kho điện máy gần chợ đầu mối Hóc Môn.

Ngày 21-5, Công an xã Xuân Thới Sơn, TPHCM đang điều tra vụ cháy kho điện máy.

Cháy kho điện máy gần chợ đầu mối Hóc Môn gây thiệt hại lớn - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra cháy.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ khu vực để hàng hoá của kho điện máy trên đường DS10, xã Xuân Thới Sơn, đoạn cách chợ đầu mối Hóc Môn khoảng 100 m. Phát hiện cháy, công nhân bên trong xưởng chạy ra ngoài hô hoán, đồng thời tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói bốc lên cao. Lúc này, một số công nhân tìm cách di dời các mặt hàng điện máy có giá trị ra ngoài để giảm thiệt hại.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế.

May mắn vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi, một số phần nhà xưởng đổ sập.

CLIP: Khói lửa bốc lên dữ đội.

Cháy kho điện máy ở gần chợ đầu mối Hóc Môn - Ảnh 1.

Nhiều người dân tụ tập theo dõi.

Cháy kho điện máy ở gần chợ đầu mối Hóc Môn - Ảnh 2.

Đám cháy xuất phát từ khu vực để hàng hoá.

Cháy kho điện máy gần chợ đầu mối Hóc Môn gây thiệt hại lớn - Ảnh 2.

Khói bao trùm kho điện lạnh.

Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét khẩn cấp, khởi tố hàng loạt Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán trưởng

Khám xét khẩn cấp, khởi tố hàng loạt Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán trưởng Nổi bật

Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng từ 1/7

Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng từ 1/7 Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 21-5: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số hôm nay, 21-5: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

17:16 , 21/05/2026
Khởi tố kẻ cầm đầu Lê Việt Trinh SN 1999 và loạt nhân viên được trả lương 12-17 triệu đồng/tháng

Khởi tố kẻ cầm đầu Lê Việt Trinh SN 1999 và loạt nhân viên được trả lương 12-17 triệu đồng/tháng

16:40 , 21/05/2026
715 chủ phương tiện có tên trong trong danh sách này khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

715 chủ phương tiện có tên trong trong danh sách này khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

16:27 , 21/05/2026
Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới tất cả người dân

Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới tất cả người dân

16:08 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên