715 chủ phương tiện có tên trong trong danh sách này khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Nam An | 21-05-2026 - 16:27 PM | Xã hội

Cảnh sát giao thông một số tỉnh vừa công bố hàng loạt chủ xe bị phạt nguội lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông theo Nghị định 168.

Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình ngày 21/5 vừa công bố danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, từ ngày 1/5 đến ngày 14/5, qua hệ thống giám sát và thiết bị nghiệp vụ có 715 ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ bị phát hiện.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định; Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường...

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Người dân lưu ý, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025.

Theo đó, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước như người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng.

Nhằm triển khai có hiệu quả luật mới ban hành, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, với phương châm vừa chú trọng tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm minh.

Mục tiêu chính của việc tăng mạnh mức phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc…

Công an yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an nơi phát hiện phạt nguội hoặc đến Công an nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định.

