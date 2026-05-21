Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ ngày mai, miền Bắc đón đợt nắng nóng mới, nhiệt độ tăng mạnh

Theo Duy Anh | 21-05-2026 - 19:35 PM | Xã hội

Đợt nắng nóng dự báo kéo dài đến ngày 27/5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/5), khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết đêm nay. Mưa giảm nhanh từ ngày 22/5 khi vùng thấp nóng phía tây phát triển.

Từ ngày 23 đến 27/5, miền Bắc có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, một số nơi trên 39 độ.

Từ ngày mai, miền Bắc đón đợt nắng nóng mới, nhiệt độ tăng mạnh- Ảnh 1.

Đợt nắng nóng mới ở Bắc và Trung Bộ dự báo rất gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C (Ảnh: VGP).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/5

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 27-36 độ, tăng khoảng 3 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-34 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét khẩn cấp, khởi tố hàng loạt Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán trưởng

Khám xét khẩn cấp, khởi tố hàng loạt Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán trưởng Nổi bật

Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng từ 1/7

Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng từ 1/7 Nổi bật

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

19:32 , 21/05/2026
Ai thấy Thái Phong Thiên ở đâu, báo ngay cho công an: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải đối tượng đến cơ quan chức năng

Ai thấy Thái Phong Thiên ở đâu, báo ngay cho công an: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải đối tượng đến cơ quan chức năng

18:48 , 21/05/2026
Luật sư: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Luật sư: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

18:08 , 21/05/2026
Cháy kho điện máy ở gần chợ đầu mối Hóc Môn

Cháy kho điện máy ở gần chợ đầu mối Hóc Môn

17:37 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên