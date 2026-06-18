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Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Như SN 1989

| | Xã hội

Mạo nhận quyền sử dụng đất, Lê Thị Như đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Như (sinh năm 1989, trú tại thôn Đông Tiến, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5/2023, mặc dù biết rõ 02 thửa đất tại khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái (nay là phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) là đất rừng do UBND phường quản lý, không thuộc quyền sử dụng của cá nhân nào, nhưng Lê Thị Như đã đưa ra thông tin gian dối rằng mình đã mua lại các thửa đất này từ người dân và đang hoàn thiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Như SN 1989 - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Thị Như. Ảnh: CA Quảng Ninh

Bằng thủ đoạn trên, Lê Thị Như đã tạo lòng tin, nhận của bị hại số tiền 2,1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân, không thực hiện các cam kết như đã thỏa thuận và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của Lê Thị Như.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 8/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Như để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Như SN 1989 - Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Như. Ảnh: CA Quảng Ninh

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Lê Thị Như với thủ đoạn tương tự, khẩn trương liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: số 2 đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh; điện thoại: 0692.808.134) hoặc trực tiếp gặp Điều tra viên Trần Ngọc Minh (điện thoại: 0932.390.993) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

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Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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