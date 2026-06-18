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Thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ bốc đầu xe máy, bị phạt 5,75 triệu đồng

| | Xã hội

Công an tỉnh Lào Cai xử phạt 5,75 triệu đồng và tịch thu xe máy của nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ có hành vi "bốc đầu" trên đường phố.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa xử lý nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ lái xe máy chạy bằng một bánh trên đường. Vụ việc được phát hiện thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng.

Qua xác minh, tài xế xe máy được xác định là T.H.A. (SN 2007, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai).

Trước đó, ngày 15/6, sau khi tham gia thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ huy Quân sự phường Văn Phú, H.A lái xe máy đi trên tuyến đường Lạc Long Quân, phường Văn Phú.

Trong quá trình di chuyển, nam thanh niên này đã thực hiện hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh trên đường giao thông (bốc đầu xe). Hình ảnh vụ việc sau đó xuất hiện trên mạng xã hội và được lực lượng chức năng phát hiện, xác minh làm rõ.

Hình ảnh T.H.A. mặc trang phục dân quân tự vệ, bốc đầu xe máy trên đường Lạc Long Quân, Lào Cai.

Làm việc với cơ quan công an, H.A thừa nhận hành vi vi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này chưa được cấp giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng cho biết, đây không phải lần đầu H.A vi phạm lỗi điều khiển xe bằng một bánh. Trước đó, vào tháng 12/2025, nam thanh niên này từng bị xử phạt về hành vi tương tự và bị tịch thu phương tiện theo quy định.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều vi phạm khác liên quan đến điều kiện của người điều khiển và phương tiện.

Cụ thể, H.A điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không có giấy phép lái xe; phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái; không có giấy chứng nhận đăng ký xe và không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt 5,75 triệu đồng, tịch thu xe.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không thực hiện các hành vi nguy hiểm như chạy xe bằng một bánh, lạng lách, đánh võng hoặc các hành vi tương tự trên đường giao thông. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa an toàn của người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm được phản ánh từ người dân hoặc phát hiện trên không gian mạng.

Viên Minh/VTC News

VTC News

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