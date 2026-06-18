Ra quyết định khởi tố, khám xét nơi ở của cộng tác viên Nguyễn Thị Yến Nhi SN 1988

Ngày 17/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi trên không gian mạng, chuyên cung cấp các loại giấy tờ giả để hợp thức hóa hồ sơ cá nhân.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, xác minh trên không gian mạng, cơ quan chức năng xác định, khoảng đầu năm 2025, Tô Văn Hùng, sinh năm 1999, trú tại xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh, nhận thấy có nhiều người muốn có bằng cấp, chứng chỉ và các loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ (xin việc, vay vốn, xuất cảnh, thanh toán tiền bảo hiểm…), sử dụng để trục lợi hoặc dùng vào các mục đích khác nên Hùng đã tổ chức và điều hành đường dây "Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức" thông qua hình thức nhận chỉnh sửa ảnh tài liệu qua các phần mềm photoshop.

Bản thân Tô Văn Hùng không biết sử dụng các phần mềm photoshop để chỉnh sửa nội dung trên các giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của khách hàng nên Hùng đã tạo các bài viết quảng cáo, tìm kiếm những người có chuyên môn để tham gia đường dây cùng mình.

Tô Văn Hùng tuyển chọn được Hoàng Quốc Cường, sinh năm 1999, trú tại xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk và Trương Công Phi, sinh năm 1998, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là những thợ chỉnh sửa ảnh có chuyên môn, sử dụng thành thạo các phần mềm photoshop và tuyển chọn công tác viên gồm: Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 1998 và Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 2002, đều có HKTT tại xã Long Hải, TP. HCM để tìm kiếm "khách hàng" có nhu cầu chỉnh sửa ảnh, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tham gia đường dây.

Các đối tượng đã tiến hành chỉnh sửa, làm giả hàng trăm loại tài liệu của cơ quan, tổ chức cho nhiều "khách hàng" trên cả nước, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 3 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Văn Hùng, Hoàng Quốc Cường, Trương Công Phi về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự"; khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thắm về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự".

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.