Ra quyết định khởi tố hàng loạt Giám đốc, Phó Giám đốc, Quản lý công ty

Ngày 16/6/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố 03 vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về hành vi đổ trái phép gần 700 tấn chất thải rắn từ quá trình sản xuất bê tông ra môi trường tự nhiên.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tại thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện hoạt động đổ chất thải trái phép với khối lượng lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hiện trường khu vực đổ chất thải trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 4/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế tại hiện trường. Tại khu vực ven hồ nước thuộc địa bàn thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn cặn bã bê tông thải, phế phẩm bê tông... đổ trái quy định. Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định số chất thải này phát sinh trong hoạt động sản xuất của 03 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Hoàng Khang Group; Chi nhánh số 1 - Công ty Cổ phần bê tông VietSing và Công ty Cổ phần bê tông Phú Giang.

Cơ quan chức năng thu mẫu phục vụ công tác giám định. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Trong đó, Công ty TNHH Hoàng Khang Group đã đổ thải trái phép ra môi trường tổng khối lượng là 369,89 tấn; Chi nhánh số 1 - Công ty Cổ phần bê tông Vietsing đổ thải trái phép 183,07 tấn; và Công ty Cổ phần bê tông Phú Giang đổ thải trái phép 141,07 tấn.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố 03 vụ án hình sự, khởi tố 03 bị can gồm: Nguyễn Văn Mậu (sinh năm 1988, trú tại phường Nhân Hoà, tỉnh Bắc Ninh) - quản lý tại trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Hoàng Khang Group; Lưu Tiến Huy (sinh năm 1983, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Vietsing và Nguyễn Mạnh Dương (sinh năm 1980, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) - Giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Phú Giang về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Mạnh Dương và Lưu Tiến Huy (từ trái qua phải). Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân và doanh nghiệp không tự ý chôn, lấp, đổ thải trái quy định của pháp luật gây ô nhiễm môi trường; nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phản ánh, tố giác đến cơ quan Công an khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.