Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Quỳnh Như SN 2004

Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Quỳnh Như (sinh năm 2004, trú tại thôn 3 Ea Trul, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, từ tháng 11/2025 đến tháng 02/2026, Nguyễn Thị Quỳnh Như nhiều lần đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tìm những người có tiền mặt để nhờ đổi tiền. Như đưa ra thông tin sẽ chuyển khoản ngân hàng tương ứng rồi nhận tiền mặt.

Tuy nhiên, sau khi quét mã QR và thông báo đã chuyển khoản thành công, Như không thực hiện giao dịch chuyển tiền thực tế mà nói với các bị hại đã chuyển khoản thành công, sau đó chiếm đoạt số tiền của các bị hại.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Quỳnh Như đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên đối với nhiều bị hại tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những cá nhân là bị hại của Nguyễn Thị Quỳnh Như bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gặp đồng chí Thượng úy Phạm Thanh Tùng, số điện thoại: 0905309696 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.