Miền Bắc sẽ xuất hiện mưa to liên tiếp trong 3 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/6), khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và đồng bằng ven biển có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 19/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Còn tại khu vực đồng bằng xuất hiện mưa rào vào chiều tối và sáng.

Từ khoảng ngày 20/6, nắng nóng diện rộng khả năng quay lại miền Bắc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/6

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 26-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hoá có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ c ó mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.