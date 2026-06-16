Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sẽ xuất hiện mưa to liên tiếp trong 3 ngày tới

| | Xã hội

Mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/6), khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và đồng bằng ven biển có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 19/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Còn tại khu vực đồng bằng xuất hiện mưa rào vào chiều tối và sáng.

Từ khoảng ngày 20/6, nắng nóng diện rộng khả năng quay lại miền Bắc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/6

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 26-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hoá có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ c ó mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
mưa to

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến bằng lái xe bản cứng của người dân

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến bằng lái xe bản cứng của người dân Nổi bật

Tạm giữ Trần Đặng Bạch Loan SN 2003

Tạm giữ Trần Đặng Bạch Loan SN 2003 Nổi bật

Danh tính đối tượng chém gục tài xế vì 160 nghìn đồng tiền gửi xe, hiện đang bỏ trốn

Danh tính đối tượng chém gục tài xế vì 160 nghìn đồng tiền gửi xe, hiện đang bỏ trốn

18:23 , 16/06/2026
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát đi cảnh báo

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát đi cảnh báo

17:45 , 16/06/2026
Thông tin quan trọng tất cả người dân đang sử dụng VNeID trên cả nước cần biết

Thông tin quan trọng tất cả người dân đang sử dụng VNeID trên cả nước cần biết

17:09 , 16/06/2026
16 tổ công tác đồng loạt kiểm tra đột xuất 18 cơ sở kinh doanh kính mắt

16 tổ công tác đồng loạt kiểm tra đột xuất 18 cơ sở kinh doanh kính mắt

16:30 , 16/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên