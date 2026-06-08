Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc mưa to, nhiệt độ giảm rất mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (8/6), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh gây mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ giảm khoảng 7-10 độ.

Trong vài giờ tới, vùng mưa tiếp tục mở rộng xuống phía nam và sẽ có các vùng mây đối lưu mới hình thành gây mưa dông trên diện rộng cho khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, và khu vực Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 và ngày 9/6

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-30 độ, giảm khoảng 7 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.