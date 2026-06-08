Ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thuận và Cao Hồng Quang, cùng SN 1996

Trước đó, vào ngày 27/5, Công an phường Trảng Dài kiểm tra hành chính một căn nhà thuộc tổ 13, khu phố 4C. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện 120 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trả góp theo ngày, giải ngân trong ngày, kèm số điện thoại liên hệ.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng Nguyễn Minh Thuận (SN 1996) và Cao Hồng Quang (SN 1996) thừa nhận số tờ rơi trên được sử dụng để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền nhằm thực hiện hoạt động cho vay lấy lãi.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Công an phường Trảng Dài đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Quá trình đấu tranh, Thuận và Quang khai nhận đã tổ chức cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật.

Qua xác minh, làm việc với các bị hại và người liên quan, cơ quan Công an xác định từ tháng 3/2026 đến nay, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 30 triệu đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai xác định hành vi của Nguyễn Minh Thuận và Cao Hồng Quang có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Ngày 29/5, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các đối tượng lợi dụng khó khăn về tài chính của người dân để trục lợi bằng hình thức cho vay lãi nặng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn cần tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp; đồng thời tích cực tố giác các hành vi cho vay lãi nặng, hoạt động “tín dụng đen” để cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.