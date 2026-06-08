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32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng

| | Xã hội

Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội lúc rạng sáng vẫn duy trì trên 30 độ C khiến nhiều người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện lớn không thể chợp mắt. Ghế đá, hành lang, gầm cầu thang hay dưới tán cây trở thành nơi nghỉ tạm trong những đêm nắng nóng ngột ngạt.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 1.

Đầu tháng 6, Hà Nội ghi nhận nền nhiệt phổ biến 34-37 độ C. Không khí oi bức kéo dài từ ngày sang đêm khiến việc nghỉ ngơi của người nhà bệnh bị nhân tại các bệnh viện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhiều người phải thức trắng đêm để chăm sóc thân nhân hoặc chờ đợi bên ngoài khu cấp cứu.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 2.

Ghi nhận lúc rạng sáng 8/6 tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiệt độ ngoài trời vẫn dao động 32-33 độ C. Dù đã quá nửa đêm, rất đông người vẫn túc trực ở sân, hành lang, ghế đá và nhiều khu vực công cộng của bệnh viện.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 3.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 4.

Những dãy ghế đá có mái che và hành lang được lắp quạt mát trở thành nơi nghỉ ngơi tạm thời của nhiều người nhà bệnh nhân. Không gian vốn dành cho việc chờ đợi nay trở thành "phòng ngủ dã chiến" trong những ngày nắng nóng cao điểm.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 5.

Cái nóng hầm hập về đêm khiến việc chợp mắt trở nên khó khăn. Nhiều người phải nằm tạm trên ghế đá hoặc nền hành lang để tranh thủ nghỉ ngơi sau nhiều giờ chăm sóc người thân.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 6.

Không ngủ được vì oi bức, nhiều người nhà bệnh nhân ngồi trò chuyện với nhau trong đêm để quên đi cảm giác mệt mỏi và căng thẳng trong thời gian chờ đợi kết quả điều trị.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 7.

Quạt giấy, quạt cầm tay trở thành vật bất ly thân của nhiều người trong những ngày Hà Nội trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 8.

Nửa đêm vẫn chưa thể chợp mắt vì nóng bức, ông Mạnh Chiến (quê Ninh Bình) phải sử dụng quạt mini chạy pin để làm mát cho con trai đang điều trị tại bệnh viện.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 9.

"Ban ngày nhiệt độ ngoài trời rất cao, đi lại, ăn uống hay tranh thủ nghỉ ngơi đều khó khăn. Đến tối trời vẫn hầm hập, nhiều lúc nằm mãi không ngủ được, ông Chiến chia sẻ.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 10.

Giữa đêm khuya, người đàn ông vẫn phải ra cổng bệnh viện mua thêm quạt để nghỉ ngơi.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 11.

Lều cá nhân, quạt mini và các vật dụng sinh hoạt được nhiều gia đình mang theo khi đến bệnh viện. Không ít người thức xuyên đêm với tâm lý luôn sẵn sàng khi bác sĩ cần gọi tới.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 12.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, dù đã bước sang ngày mới nhưng nhiều người nhà bệnh nhân vẫn ngồi ngoài khuôn viên hoặc dưới những tán cây để tránh cảm giác ngột ngạt trong các khu vực kín.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 13.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 14.

Dưới những tán cây trong khuôn viên bệnh viện, các quầy nước và hàng trà đá trở thành nơi tập trung của nhiều người nhà bệnh nhân đến tránh nóng, nghỉ ngơi.

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng- Ảnh 15.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay một đợt không khí lạnh đang dịch chuyển xuống khu vực miền Bắc, dự kiến từ đêm 8/6 sẽ ảnh hưởng đến Thủ đô Hà Nội, gây mưa và làm giảm nhiệt. Trước thời điểm này, nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục duy trì trên địa bàn thành phố.

Theo Đức Nguyễn

Tiền Phong

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