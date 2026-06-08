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Từ 8/6, VNeID tích hợp thêm 1 loại giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết

| | Xã hội

Theo quy định mới của Bộ Công an, người dân sẽ có thêm một loại giấy tờ được số hóa trên ứng dụng VNeID từ ngày 8/6.

Từ ngày 8/6/2026, giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID và VNeTraffic, cho phép người dân xuất trình bản điện tử khi tham gia giao thông thay cho giấy tờ bản cứng trong nhiều trường hợp.

Theo Thông tư số 37/2026 của Bộ Công an, dữ liệu điện tử của giấy chứng nhận đăng ký xe (còn gọi là cà vẹt xe) sẽ được đồng bộ và lưu trữ trên các nền tảng số do Bộ Công an quản lý.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký xe, người dân có thể lựa chọn nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe, qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công.

Từ 8/6, VNeID tích hợp thêm 1 loại giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết- Ảnh 1.

Đáng chú ý, từ ngày 8/6, người điều khiển phương tiện có thể sử dụng bản điện tử của giấy đăng ký xe trên ứng dụng VNeID hoặc VNeTraffic để xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra. Việc xác thực sẽ được thực hiện thông qua dữ liệu số và mã QR, thay thế cho hình thức kiểm tra giấy tờ bản giấy như trước đây.

Việc tích hợp giấy đăng ký xe được kỳ vọng giúp giảm số lượng giấy tờ người dân phải mang theo khi tham gia giao thông. Chủ phương tiện có thể sử dụng thông tin điện tử trên điện thoại thông minh để chứng minh quyền sở hữu phương tiện, đồng thời hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Bên cạnh đó, dữ liệu đăng ký xe được số hóa cũng góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động đăng kiểm và giải quyết thủ tục hành chính. Trong một số trường hợp, thông tin tích hợp trên VNeID có thể được sử dụng thay thế giấy đăng ký xe bản giấy theo quy định hiện hành.

Cách tích hợp giấy đăng ký xe trên VNeID

Để tích hợp giấy đăng ký xe vào ứng dụng VNeID, người dùng cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử, sau đó thực hiện theo các bước:

Chọn mục "Ví giấy tờ".

Nhấn "Tích hợp giấy tờ".

Chọn "Tạo mới yêu cầu".

Chọn loại giấy tờ "Đăng ký xe".

Từ 8/6, VNeID tích hợp thêm 1 loại giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết- Ảnh 2.

Từ 8/6, VNeID tích hợp thêm 1 loại giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết- Ảnh 3.

Tiếp theo, người dùng nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu gồm loại phương tiện, số khung, biển kiểm soát và màu biển số. Các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ tiếp nhận, đối chiếu dữ liệu và thực hiện xác thực trước khi phê duyệt. Trường hợp xác thực không thành công, người dân cần liên hệ cơ quan cấp giấy đăng ký xe để cập nhật hoặc bổ sung thông tin còn thiếu, chẳng hạn như đồng bộ dữ liệu từ CMND sang CCCD.

Cách tích hợp giấy phép lái xe trên VNeID

Trước khi bổ sung giấy đăng ký xe, VNeID đã cho phép tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe và một số giấy tờ khác.

Để tích hợp giấy phép lái xe, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Chọn mục "Ví giấy tờ".

Bước 3: Tại phần "Tích hợp và xuất trình", chọn "Tích hợp giấy tờ", sau đó nhập mã passcode gồm 6 chữ số.

Bước 4: Chọn "Tạo mới yêu cầu", tại mục "Loại thông tin" chọn "Giấy phép lái xe".

Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin gồm số giấy phép lái xe, hạng giấy phép lái xe, xác nhận tính chính xác của thông tin và gửi yêu cầu để cơ quan chức năng kiểm tra, phê duyệt.

Từ 8/6, VNeID tích hợp thêm 1 loại giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết- Ảnh 4.

Cách xuất trình giấy phép lái xe điện tử

Sau khi được phê duyệt và tích hợp thành công, người dùng có thể xuất trình giấy phép lái xe trên VNeID theo các bước:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID.

Bước 2: Truy cập mục "Ví giấy tờ".

Bước 3: Chọn "Xuất trình giấy tờ" và nhập mã passcode 6 chữ số.

Bước 4: Chọn "Giấy phép lái xe", sau đó nhấn "Xác nhận" để hiển thị thông tin.

Từ 8/6, VNeID tích hợp thêm 1 loại giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết- Ảnh 5.

Từ 8/6, VNeID tích hợp thêm 1 loại giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết- Ảnh 6.

Việc liên tục bổ sung các loại giấy tờ điện tử trên VNeID đang từng bước biến điện thoại thông minh thành "ví giấy tờ số" của người dân, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền hành chính điện tử.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

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