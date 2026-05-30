Thông tin quan trọng đến tất cả người dân cả nước đang dùng VNeID

Từ ngày 15/6, các thuê bao thuộc diện phải chuẩn hóa thông tin nhưng chưa hoàn tất xác thực chính chủ trên VNeID sẽ bị khóa SIM theo quy định mới.

Cơ quan quản lý cho biết biện pháp này nhằm bảo đảm dữ liệu thuê bao đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời ngăn chặn tình trạng SIM không chính chủ và các hành vi lừa đảo qua viễn thông.

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/4, các doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm toàn bộ thuê bao di động có đầy đủ 4 trường thông tin định danh gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.

Người dân có định danh điện tử VNeID cần lưu ý thông báo để tránh bị khoá SIM.

Những thông tin này bắt buộc phải trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.

Đối với các thuê bao chưa hoàn tất xác thực, nhà mạng liên tục gửi tin nhắn thông báo, đồng thời cung cấp kênh hỗ trợ để người dùng cập nhật thông tin.

Theo quy định, các thuê bao có thông tin không đầy đủ hoặc không trùng khớp sẽ bị áp dụng lộ trình hạn chế dịch vụ. Cụ thể, thuê bao sẽ lần lượt bị tạm dừng dịch vụ một chiều (gọi đi), tạm dừng dịch vụ hai chiều và cuối cùng bị thu hồi số nếu không thực hiện xác thực theo yêu cầu.

Đáng chú ý, từ sau ngày 15/6, người dùng thay đổi thiết bị di động cũng phải thực hiện xác thực lại sinh trắc học khuôn mặt. Nếu không hoàn thành, thuê bao có thể bị khóa liên lạc một chiều sau 2 giờ.

Trước khi Thông tư 08 chính thức có hiệu lực, các nhà mạng đã triển khai gửi thông báo tới những thuê bao chưa xác thực. Từ đầu tháng 5, nhiều doanh nghiệp viễn thông đã bắt đầu áp dụng biện pháp khóa SIM theo lộ trình đối với các trường hợp không tuân thủ.

Số liệu được Cục Viễn thông công bố tại họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ hồi tháng 4 cho thấy gần 900.000 thuê bao được xác định không chính chủ. Trong khi hơn 60 triệu thuê bao đã hoàn tất xác nhận chính chủ, vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa thực hiện xác nhận.

Cục Viễn thông khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra và hoàn tất xác thực thông tin trên VNeID để tránh bị gián đoạn liên lạc khi lộ trình khóa SIM được triển khai từ ngày 15/6.