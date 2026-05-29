Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo đặc biệt về thuế

Tuân thủ đăng ký biến động đất đai trong thời hạn cho phép

Theo quy định pháp luật, ngay khi hoàn thành các giao dịch như chuyển nhượng, thừa kế hay tặng cho quyền sử dụng đất, người dân có trách nhiệm phải kê khai nghĩa vụ tài chính và đăng ký biến động đất đai trong thời hạn cho phép.

Tuy nhiên trên thực tế, tâm lý chủ quan, trì hoãn của nhiều chủ đất đã dẫn đến tình trạng hồ sơ bị ứ đọng. Điều này không chỉ làm phát sinh các tranh chấp, vướng mắc pháp lý phức tạp mà còn cản trở trực tiếp đến tiến độ cấp đổi, sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đặc biệt, khi có sự điều chỉnh về chính sách quản lý hoặc trong các đợt rà soát dữ liệu của cơ quan quản lý, những trường hợp chậm làm thủ tục sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi xác minh thông tin để bảo vệ quyền lợi cá nhân.

Vì vậy, cơ quan thuế các tỉnh thành khuyến nghị người dân cần tự giác liên hệ để kiểm tra, đối chiếu tình trạng hồ sơ. Nếu phát hiện còn thiếu sót hoặc chưa cập nhật nghĩa vụ tài chính, cần nhanh chóng bổ sung kịp thời.

Mặc dù ngành thuế và các đơn vị liên quan đang tăng cường chuyển đổi số, liên thông dữ liệu nhằm tối giản hóa quy trình hành chính, song sự chủ động phối hợp, cung cấp thông tin chính xác từ phía người dân vẫn là yếu tố quyết định giúp quy trình này diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Từ bỏ thói quen "nước đến chân mới nhảy"

Không ít người chỉ tá hỏa kiểm tra lại giấy tờ đất đai khi có nhu cầu thế chấp ngân hàng, sang tên mua bán hoặc phân chia thừa kế. Ở thời điểm này, việc quay lại bổ sung hồ sơ hay giải quyết nợ thuế thường tốn rất nhiều thời gian, công sức so với dự kiến. Nhiều giao dịch dân sự, kinh tế đã buộc phải đình trệ chỉ vì thông tin sai lệch, chưa đăng ký biến động hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Do đó, người dân nên có thói quen kiểm tra định kỳ các giấy tờ pháp lý về đất đai của gia đình. Công tác này đặc biệt quan trọng đối với:

Đặc biệt cảnh giác chiêu trò mạo danh cán bộ thuế

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận:

Người dân tham khảo tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ:

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.008157