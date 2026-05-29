Bao vây, bắt giữ thành công Nguyễn Huệ SN 1999

Ngày 29/5, Công an xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra trước cổng trường tiểu học, bắt giữ đối tượng cùng tang vật và phát hiện thêm ma túy chỉ sau khoảng 2 giờ tiếp nhận tin báo.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 26/5/2026, trực ban Công an xã Phan Rí Cửa tiếp nhận tin báo từ quần chúng Nhân dân về vụ cướp giật tài sản xảy ra trước cổng Trường Tiểu học Chí Công 1, thuộc thôn Hiệp Đức 1.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng đã tiếp cận cháu N.T.L., học sinh lớp 4, giả vờ bắt chuyện rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền bạc trên cổ cháu trước khi nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Huệ bị Công an xã Phan Rí Cửa bắt giữ, thu hồi tang vật

Xác định vụ việc xảy ra tại khu vực trường học, gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và phụ huynh, Ban Chỉ huy Công an xã Phan Rí Cửa đã khẩn trương huy động lực lượng xuống hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác nhanh thông tin từ bị hại và trích xuất dữ liệu camera an ninh khu vực, lực lượng Công an xã xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp giật là Nguyễn Huệ (SN 1999), trú tại thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng.

Không để đối tượng có cơ hội tẩu tán tài sản hoặc bỏ trốn khỏi địa phương, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng tổ chức áp sát, bao vây và bắt giữ Nguyễn Huệ tại nhà riêng vào lúc 13h30 cùng ngày, chỉ khoảng 2 giờ sau khi vụ việc xảy ra.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Huệ đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng cũng kịp thời thu hồi sợi dây chuyền bạc để trao trả lại cho cháu bé bị hại.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, Công an xã Phan Rí Cửa còn phát hiện và thu giữ trên người đối tượng 6 tép ma túy loại heroin. Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng truy xét, làm rõ và bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã Phan Rí Cửa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn.