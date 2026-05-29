Công an Đắk Lắk tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

Nhằm phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong dưới bánh xe tải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát thông báo tìm nhân chứng, đề nghị người dân cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan.

Camera ghi lại vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát thông báo tìm nhân chứng, liên quan vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong tại chỗ.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan theo quy định pháp luật, cơ quan điều tra đề nghị người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn hoặc có thông tin, hình ảnh từ camera hành trình, camera an ninh khu vực lân cận phối hợp cung cấp cho cơ quan công an. Cơ quan công an cam kết bảo mật danh tính người cung cấp theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 9h15 ngày 27/5/2026, tại Km1785+950 đường Hồ Chí Minh (thuộc tổ dân phố 14 Khánh Xuân, phường Thành Nhất) xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Vào thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm soát 50H-172.xx do Đỗ Đình C. (SN 1997, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Lâm Đồng – Đắk Lắk, và xe đạp điện do em Trương Thị H.N. (SN 2011, trú tỉnh Đắk Lắk, học sinh lớp 9) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến em N. tử vong tại chỗ, xe đạp điện bị hư hỏng. Tại hiện trường, chiếc balo cùng sách vở của nữ sinh khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa. Em N. vừa hoàn thành chương trình lớp 9, đang chuẩn bị bước vào cấp học mới vào bao hoài bão còn dang dở.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sơ bộ được xác định do xe tải vượt xe không đúng quy định dẫn đến tai nạn.

Theo Huỳnh Thủy

Tiền Phong

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Công an Hà Nội thông báo đến tất cả các phương tiện tham gia giao thông từ ngày mai

Nắng 41 độ C, công nhân gấp rút lắp 78 camera AI trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

10:35 , 29/05/2026
Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký thường trú, người dân cần nắm rõ

10:17 , 29/05/2026
Nghi do điện giật tại bể bơi, 3 trẻ em nguy kịch

09:48 , 29/05/2026
Tin vui từ 15/7: Học sinh bán trú được hỗ trợ 450.000 đồng/tháng, có nhóm đối tượng được 1,1 triệu/tháng

09:38 , 29/05/2026

