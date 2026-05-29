Cướp tiệm vàng ở TPHCM, camera ghi lại cảnh nhóm nghi phạm dùng búa gây án

Clip: Táo tợn đập tủ kính cướp vàng tại tiệm vàng ở TPHCM

Ngày 29-5, Công an TPHCM đang khẩn trương truy bắt nhóm nghi phạm dùng búa đập tủ kính cướp tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp.

Hiện trường tiệm vàng bị nhóm nghi phạm dùng búa đập vỡ tủ kính để cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, 2 đối tượng xông vào tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp.

Tại đây, các nghi phạm dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, lấy đi một số lượng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và tổ chức truy xét các đối tượng liên quan.

Hiện vụ án đang được Công an TPHCM khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.