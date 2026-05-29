Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 404.200.000 đồng từ tài khoản của ông Vũ Xuân Khang

| | Xã hội

Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận số tiền lớn từ người lạ, một người dân đã trình báo công an để tìm chủ nhân trả lại.

Ngày 29/5, Công an xã Thần Khê (tỉnh Hưng Yên) cho biết đơn vị vừa phối hợp hỗ trợ người dân trao trả thành công số tiền hơn 404 triệu đồng do chuyển khoản nhầm cho một tài khoản ngân hàng trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 22/5, ông Vũ Xuân Khang bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 404.200.000 đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến. Dù đây là số tiền rất lớn, ông Khang đã không sử dụng mà chủ động đến Công an xã Thần Khê trình báo, mong muốn tìm được chủ sở hữu thực sự để hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Thần Khê đã nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập thông tin liên quan và chủ động liên hệ nhiều nguồn để làm rõ người chuyển khoản. Quá trình xác minh gặp không ít khó khăn do chủ tài khoản chuyển tiền ở địa phương khác và thông tin ban đầu còn hạn chế.

Với tinh thần trách nhiệm, lực lượng Công an xã Thần Khê đã xác định được chủ sở hữu số tiền là ông Dương Trung Thành, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Sau đó, đơn vị đã phối hợp thực hiện việc trao trả lại toàn bộ số tiền cho ông Thành theo đúng quy định.

Nhận lại được khoản tiền lớn do chuyển nhầm, ông Thành không giấu được sự xúc động và bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trung thực của ông Vũ Xuân Khang cũng như sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Thần Khê trong quá trình xác minh, kết nối và giải quyết vụ việc.

Hành động của ông Vũ Xuân Khang được đánh giá là nghĩa cử đẹp, thể hiện phẩm chất trung thực, sống có trách nhiệm với cộng đồng, rất cần được biểu dương và lan tỏa trong xã hội. Đồng thời, sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của Công an xã Thần Khê tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc đồng hành cùng Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an “gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID Nổi bật

Công an Hà Nội thông báo đến tất cả các phương tiện tham gia giao thông từ ngày mai

Công an Hà Nội thông báo đến tất cả các phương tiện tham gia giao thông từ ngày mai Nổi bật

Bao vây, bắt giữ thành công Nguyễn Huệ SN 1999

Bao vây, bắt giữ thành công Nguyễn Huệ SN 1999

11:33 , 29/05/2026
Công an Đắk Lắk tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

Công an Đắk Lắk tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

10:59 , 29/05/2026
Nắng 41 độ C, công nhân gấp rút lắp 78 camera AI trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Nắng 41 độ C, công nhân gấp rút lắp 78 camera AI trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

10:35 , 29/05/2026
Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký thường trú, người dân cần nắm rõ

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký thường trú, người dân cần nắm rõ

10:17 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên