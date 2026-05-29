Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 404.200.000 đồng từ tài khoản của ông Vũ Xuân Khang

Ngày 29/5, Công an xã Thần Khê (tỉnh Hưng Yên) cho biết đơn vị vừa phối hợp hỗ trợ người dân trao trả thành công số tiền hơn 404 triệu đồng do chuyển khoản nhầm cho một tài khoản ngân hàng trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 22/5, ông Vũ Xuân Khang bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 404.200.000 đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến. Dù đây là số tiền rất lớn, ông Khang đã không sử dụng mà chủ động đến Công an xã Thần Khê trình báo, mong muốn tìm được chủ sở hữu thực sự để hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Thần Khê đã nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập thông tin liên quan và chủ động liên hệ nhiều nguồn để làm rõ người chuyển khoản. Quá trình xác minh gặp không ít khó khăn do chủ tài khoản chuyển tiền ở địa phương khác và thông tin ban đầu còn hạn chế.

Với tinh thần trách nhiệm, lực lượng Công an xã Thần Khê đã xác định được chủ sở hữu số tiền là ông Dương Trung Thành, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Sau đó, đơn vị đã phối hợp thực hiện việc trao trả lại toàn bộ số tiền cho ông Thành theo đúng quy định.

Nhận lại được khoản tiền lớn do chuyển nhầm, ông Thành không giấu được sự xúc động và bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trung thực của ông Vũ Xuân Khang cũng như sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Thần Khê trong quá trình xác minh, kết nối và giải quyết vụ việc.

Hành động của ông Vũ Xuân Khang được đánh giá là nghĩa cử đẹp, thể hiện phẩm chất trung thực, sống có trách nhiệm với cộng đồng, rất cần được biểu dương và lan tỏa trong xã hội. Đồng thời, sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của Công an xã Thần Khê tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc đồng hành cùng Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an “gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”.