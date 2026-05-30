Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quan trọng về mức đóng BHYT từ 1/7

| | Xã hội

Từ 1/7, mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ có thay đổi mới, người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn thẻ BHYT để gia hạn kịp thời.

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này kéo theo mức đóng BHYT hộ gia đình tăng tương ứng, cụ thể như sau:

Người thứ nhất đóng: 341.550 đồng/3 tháng; 683.100 đồng/6 tháng; 1.366.200 đồng/12 tháng. Các thành viên tiếp theo được giảm dần theo tỷ lệ quy định.

Người thứ hai đóng bằng 70% mức của người thứ nhất; người thứ ba bằng 60%; người thứ tư bằng 50%; từ người thứ năm trở đi bằng 40%.

Theo bảng mức đóng mới, người thứ năm trở đi chỉ còn đóng 546.480 đồng/12 tháng tham gia.

Người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn thẻ BHYT để gia hạn kịp thời, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh liên tục cho bản thân và gia đình.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo đặc biệt về thuế

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo đặc biệt về thuế Nổi bật

Công an Hà Nội thông báo đến tất cả các phương tiện tham gia giao thông từ ngày mai

Công an Hà Nội thông báo đến tất cả các phương tiện tham gia giao thông từ ngày mai Nổi bật

Chi tiết cách tính lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

Chi tiết cách tính lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

07:20 , 30/05/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của trùm giang hồ khét tiếng Nguyễn Kỳ Dũng

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của trùm giang hồ khét tiếng Nguyễn Kỳ Dũng

06:54 , 30/05/2026
Quyết định khởi tố vợ chồng chủ shop quần áo Vũ Minh Huệ SN 2003

Quyết định khởi tố vợ chồng chủ shop quần áo Vũ Minh Huệ SN 2003

22:27 , 29/05/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Thị Hạnh SN 1980

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Thị Hạnh SN 1980

21:59 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên