Quyết định khởi tố vợ chồng chủ shop quần áo Vũ Minh Huệ SN 2003

Thông tin từ Bộ Công an ngày 29/5/2026 cho hay, ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Duy (sinh năm 2002, thường trú xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên), cùng vợ là Vũ Minh Huệ (sinh năm 2003, thường trú xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng) về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, ngày 21/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên kiểm tra cửa hàng Duy Bi Luxury tại tổ dân phố Phúc Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên do Trần Quang Duy cùng vợ là chủ cửa hàng.

Tang vật liên quan vụ án - Ảnh: Bộ Công an

Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ 4.800 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Adidas, 290 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Nike, 400 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Dolce & Gabbana, 265 áo mang nhãn hiệu Lacoste cùng nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Duy và Huệ khai nhận toàn bộ số quần áo nêu trên do Duy và Huệ tự đặt các xưởng may gia công các mẫu quần áo của các thương hiệu nổi tiếng để bán trên nền tảng mạng xã hội Tiktok và bán tại cửa hàng với giá dao động từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng.

Cơ quan CSĐT đọc các quyết định với 2 bị can - Ảnh: Bộ Công an

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số quần áo gắn tem, mác của các thương hiệu là hàng không chính hãng, không được các thương hiệu này cho phép sản xuất hoặc phân phối tại thị trường Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.