Quyết định khởi tố Nguyễn Văn Ngọc SN 1989

Công an tỉnh Nghệ An ngày 29/5/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1989, trú tại phường Trường Vinh) về tội đánh bạc bằng hình thức trực tuyến, với số tiền giao dịch lên tới gần 100 triệu đồng.

Trước đó, qua nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an phường Thành Vinh phát hiện Nguyễn Văn Ngọc có biểu hiện tham gia hoạt động đánh bạc trực tuyến. Quá trình xác minh, Công an phường xác định đối tượng này sử dụng mạng Internet để truy cập vào trang đánh bạc, đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia đặt cược vào nhiều trò chơi mang tính chất được thua bằng tiền.

Đối tượng Ngọc tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Nghệ An

Hình thức đánh bạc mà Nguyễn Văn Ngọc tham gia gồm: tài xỉu, xóc đĩa, bắn máy bay và một số trò chơi trực tuyến khác. Đây là những trò chơi thường được đối tượng tổ chức đánh bạc biến tướng dưới dạng giải trí, quảng cáo có thưởng nhằm lôi kéo người tham gia.

Tuy nhiên, bản chất là hoạt động đánh bạc trái phép, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về an ninh, trật tự và gây ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế, gia đình, xã hội.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

