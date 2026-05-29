Ra lệnh bắt tạm giam lãnh đạo doanh nghiệp Nguyễn Minh Hùng SN 1966

Ngày 28/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1966 ngụ phường Khánh Hội, TP. Hồ Chí Minh về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an xã Đức Lập phát hiện một nhóm công dân nước ngoài có dấu hiệu cư trú bất hợp pháp làm việc tại công ty TNHH TM-SX & XNK Thiên Minh trên địa bàn xã ấp Bàu Sen, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh. Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện 18 người mang quốc tịch Bangladesh không có thị thực hợp lệ, đã quá hạn tạm trú nhưng không làm thủ tục gia hạn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Hùng. Ảnh: CA Tây Ninh

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 01/2025, Nguyễn Minh Hùng, đại diện Công ty Thiên Minh ký kết hợp đồng mua bán gỗ thành phẩm với 1 công ty ở tỉnh Đồng Nai (nay là Thành phố Đồng Nai). Tháng 12/2025, công ty đó giao sản phẩm gỗ cho Công ty TNHH Thiên Minh nhưng bị lỗi nên đã cử một số công nhân, trong đó có 06 công nhân quốc tịch Bangladesh đến công ty Thiên Minh khắc phục lỗi sản phẩm. Tại đây, những công nhân quốc tịch Bangladesh thấy điều kiện làm việc tại Công ty Thiên Minh tốt nên xin Nguyễn Minh Hùng được ở lại làm việc.

Thấy chi phí trả công cho các công nhân quốc tịch Bangladesh rẻ hơn công nhân người Việt Nam mà không phải thực hiện các chế độ như bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại... nên Hùng đồng ý và đã tiếp nhận tổng cộng 18 công nhân vào làm việc tại công ty Thiên Minh, mặc dù biết rõ những công nhân này đã quá thời hạn tạm trú tại Việt Nam, không đủ điều kiện thực hiện thủ tục khai báo tạm trú, xin giấy phép lao động và ký kết hợp đồng lao động.

Theo khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025) quy định người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Khung hình phạt cao nhất cho tội danh này có thể lên đến 15 năm tù.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Riêng nhóm người nước ngoài cư trú trái phép đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để lập hồ sơ xử lý, trục xuất theo thẩm quyền.