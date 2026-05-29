Tử hình Bùi Phú Quí sinh năm 1999

Sáng 29/5, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, hoạt động từ cuối năm 2022 đến tháng 8/2023.

Đưa tin từ phiên tòa, báo CAND cho biết, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Phú Quí (SN 1999) án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Hưng (SN 1998, trú TPHCM) 20 năm tù, cộng với bản án cũ 14 năm tù, tổng hợp Hưng phải chịu hình phạt 30 năm tù. Và các bị cáo khác lãnh án từ 14-20 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CA TPHCM

Theo cáo trạng mà Trang tin điện tử của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm đăng tải, Bùi Phú Quí được xác định là mắt xích cầm đầu một nhánh đường dây mua bán ma túy quy mô lớn tại TPHCM. Từ tháng 11/2022, Quí nhận ma túy từ một đối tượng tên Lộc (chưa rõ lai lịch), sau đó thuê Nguyễn Minh Trung và Hà Phước Trí vận chuyển, cất giấu và giao cho khách mua.

Vào lúc 10 giờ 20 ngày 1/3/2023, tại quận Bình Tân, Công an TPHCM bắt quả tang Minh Trung đang nhận 5 thùng hàng chứa gần 94kg MDMA và hơn 14,9kg Ketamine. Trung khai vận chuyển thuê cho Quí với tiền công 10 triệu đồng/chuyến.

Khám xét nơi ở của Quí, công an thu thêm hơn 70g MDMA và 203g Ketamine. Cơ quan điều tra xác định Quí còn thuê thêm Hà Phước Trí vận chuyển ma túy và từng nhiều lần bán khoảng 200g Ketamine cho Trần Nhật Hào qua hình thức giao hàng công nghệ. Bùi Minh Tâm cũng bị bắt giữ vì giúp Quí cất giấu ma túy tại nơi ở.

Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 27/8/2023 tại quận 1, công an phát hiện Lê Triển Khôn và Nguyễn Thị Thảo Ly tàng trữ hơn 9,3g Ketamine trong người. Cả hai khai mua ma túy từ Nguyễn Đình Duy và Mai Quốc Việt để bán lại kiếm lời.

Cùng ngày, lực lượng chức năng bắt quả tang Việt và Duy đang vận chuyển gần 200g MDMA cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Khám xét nhà Duy, công an thu giữ thêm nhiều ma túy, dụng cụ phân chia và một khẩu súng. Duy khai nhận, cất giấu và giao ma túy theo chỉ đạo của Bùi Quang Hưng, đồng thời thuê Việt và Trần Minh Thạch đi giao hàng cho khách.

Cáo trạng kết luận các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự với khối lượng ma túy cụ thể như sau:

Tội Vận chuyển/Mua bán ma túy quy mô lớn:

Quí & Minh Trung: Chịu trách nhiệm đối với hơn 94kg MDMA và 15,3kg Ketamine.

Hà Phước Trí: Chịu trách nhiệm đối với hơn 93kg MDMA và gần 15kg Ketamine.

Nhóm mua bán, tàng trữ quy mô nhỏ và vừa:

Bùi Minh Tâm: Tàng trữ 70,6g MDMA và hơn 203g Ketamine.

Trần Nhật Hào: 199,6g MDMA và 196g Ketamine.

Huỳnh Huy Hoàng & Trần Minh Thạch: 199,6g MDMA.

Lê Triển Khôn & Nguyễn Thị Thảo Ly: 11,8g Ketamine.

Nhánh điều hành của Hưng và Duy:

Bùi Quang Hưng & Nguyễn Đình Duy: Chịu trách nhiệm chính đối với lượng ma túy của nhánh này, bao gồm hơn 225g MDMA, cùng hàng trăm gam ma túy tổng hợp các loại (Methamphetamine, Ketamine, Nimetazepam, Diazepam...).

Mai Quốc Việt: Chịu trách nhiệm đối với 199,6g MDMA và gần 30g ma túy tổng hợp các loại.