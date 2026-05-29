Clip: Vòi rồng trắng xóa xuất hiện trên vùng biển Quảng Ninh

Trưa 29/5, sau cơn mưa dông kèm sấm sét, một vòi rồng màu trắng bất ngờ xuất hiện trên vùng biển thuộc khu vực phường Hoàng Bồ (Quảng Ninh).

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC, lãnh đạo UBND phường Hoành Bồ (Quảng Ninh) cho biết, trưa 29/5, tại địa bàn phường xuất hiện vòi rồng gần khu vực Nhà máy Xi măng Thăng Long.

Theo ghi nhận, vòi rồng xuất hiện trong vài phút trên vùng biển thuộc phường Hoành Bồ. Sáng nay, khu vực này có mưa dông kèm sấm sét, đến khoảng trưa trời bắt đầu hửng nắng.

Vòi rồng Quảng Ninh xuất hiện bất ngờ trên biển Hoàng Bồ ngày 29 / 5 - Ảnh 1.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện khu vực phường Hoàng Bồ được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Mới đấy, ngày 5/6, vòi rồng khổng lồ cũng xuất hiện và di chuyển khá nhanh trên địa phận đảo Cô Tô (Quảng Ninh), sau đó mưa dông mạnh nổi lên, quật ngã nhiều cây xanh.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi hẹp, hút không khí từ mặt nước lên đám mây vũ tích, tạo thành hình phễu di động.

Chúng thường hình thành từ những đám mây dông tích điện và diễn ra trong thời gian ngắn. Trong quá trình di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo hoặc phá hủy nhiều vật thể.

Theo Minh Khang

VTC News

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Công an Hà Nội thông báo đến tất cả các phương tiện tham gia giao thông từ ngày mai

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo đặc biệt về thuế

Thông báo mới tới toàn bộ người dân cả nước về sử dụng sách giáo khoa năm học 2026–2027

Cướp tiệm vàng ở TPHCM, camera ghi lại cảnh nhóm nghi phạm dùng búa gây án

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 404.200.000 đồng từ tài khoản của ông Vũ Xuân Khang

