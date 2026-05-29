Bắt Nguyễn Minh Hiếu sinh năm 2006

Ngày 28/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Việt Hòa đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 2006, trú tại TDP Tiền, phường Việt Hòa.

Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm, có một tiền án về tội "Cướp tài sản", đã chấp hành xong án phạt tù nhưng tiếp tục vi phạm pháp luật và lẩn trốn trong thời gian dài tại Campuchia nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Công an phường Việt Hòa đã chủ động báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để xác minh nơi ở, quy luật hoạt động của đối tượng; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp trinh sát, theo dõi và tổ chức truy bắt.

Đến khoảng 17 giờ ngày 27/5, lực lượng Công an phường Việt Hòa phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Công an Việt Nam tại Campuchia đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Minh Hiếu khi đối tượng xuất hiện tại khu vực biên giới giáp ranh giữa tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Bavet (Campuchia).

Hiện Công an phường Việt Hòa đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.