Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Nguyễn Minh Hiếu sinh năm 2006

| | Xã hội

Đây là đối tượng đang bị truy nã về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Ngày 28/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Việt Hòa đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 2006, trú tại TDP Tiền, phường Việt Hòa.

Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm, có một tiền án về tội "Cướp tài sản", đã chấp hành xong án phạt tù nhưng tiếp tục vi phạm pháp luật và lẩn trốn trong thời gian dài tại Campuchia nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Công an phường Việt Hòa đã chủ động báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để xác minh nơi ở, quy luật hoạt động của đối tượng; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp trinh sát, theo dõi và tổ chức truy bắt.

Đến khoảng 17 giờ ngày 27/5, lực lượng Công an phường Việt Hòa phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Công an Việt Nam tại Campuchia đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Minh Hiếu khi đối tượng xuất hiện tại khu vực biên giới giáp ranh giữa tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Bavet (Campuchia).

Hiện Công an phường Việt Hòa đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo đặc biệt về thuế

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo đặc biệt về thuế Nổi bật

Công an Hà Nội thông báo đến tất cả các phương tiện tham gia giao thông từ ngày mai

Công an Hà Nội thông báo đến tất cả các phương tiện tham gia giao thông từ ngày mai Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 29-5: Xổ số miền Nam - Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Kết quả xổ số hôm nay, 29-5: Xổ số miền Nam - Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

17:16 , 29/05/2026
Quyết định khởi tố Nguyễn Văn Ngọc SN 1989

Quyết định khởi tố Nguyễn Văn Ngọc SN 1989

16:45 , 29/05/2026
Ra lệnh bắt tạm giam lãnh đạo doanh nghiệp Nguyễn Minh Hùng SN 1966

Ra lệnh bắt tạm giam lãnh đạo doanh nghiệp Nguyễn Minh Hùng SN 1966

15:21 , 29/05/2026
Từ 1.6, miền Bắc đón đợt nắng nóng mới

Từ 1.6, miền Bắc đón đợt nắng nóng mới

14:59 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên