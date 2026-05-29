Thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Thị Hạnh SN 1980

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giả bệnh ung thư để lừa đảo chiếm đoạt hơn 556 triệu đồng.

Ngày 29/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thị Hạnh (SN 1980, trú phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà M.H.D (trú phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng), Đinh Thị Hạnh đã nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin.

Hạnh tự giới thiệu bản thân có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng, sở hữu nhiều bất động sản ở nước ngoài nhưng đang gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý nên cần hỗ trợ tài chính để giải quyết.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Đinh Thị Hạnh (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Không dừng lại ở đó, Hạnh còn bịa chuyện bản thân mắc bệnh ung thư nhằm đánh vào sự thương cảm của bị hại để tiếp tục vay mượn, yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau. Tin tưởng những thông tin Hạnh đưa ra là thật, bà M.H.D đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền 556 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Đinh Thị Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Phát hiện bị lừa đảo, bà M.H.D đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án toàn diện, khách quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án nêu trên. Cá nhân, tổ chức có thông tin hoặc là người bị hại đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tại địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hoặc liên hệ đồng chí Phạm Công Hoàng – Cán bộ điều tra, số điện thoại 0935.660.141 để được hướng dẫn làm việc.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào đến liên hệ làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Mức xử phạt đối với tội lừa đảo chiểm đoạt tài sản theo quy định hiện hành.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

