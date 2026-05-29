Nhiều khu vực có mưa to đến rất to trong 2 ngày tới

Mưa lớn tập trung tại khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/5), khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Hình thái thời tiết này dự báo còn kéo dài trong 2 ngày tới. Từ đêm 31/5, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm dần.

Còn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Đến khoảng ngày 1-3/6 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng diện rộng có khả năng quay trở lại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/5

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-30 độ.

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo đặc biệt về thuế

