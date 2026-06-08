Giao dịch chuyển khoản 374 triệu đồng thành công, cô gái SN 2003 nhờ công an hỗ trợ khẩn

Theo thông tin từ Công an xã Phú An, tỉnh An Giang, ngày 27/5, chị Ngô Thị Thiên Nhi (SN 2003, ngụ ấp Phú Quới) đã nhận lại số tiền 374 triệu đồng sau khi không may chuyển nhầm vào tài khoản của một người phụ nữ tại tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 27/5/2026, chị Ngô Thị Thiên Nhi (SN 2003, ngụ ấp Phú Quới, xã Phú An, tỉnh An Giang) đã đến Công an xã Phú An trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 374 triệu đồng khi thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng.

Công an xã Phú An nhận thư cảm ơn từ chị Ngô Thị Thiên Nhi. Công an xã Phú An nhận thư cảm ơn từ chị Ngô Thị Thiên Nhi.

Chị Nhi cho biết trong quá trình chuyển tiền đã sơ suất nhập nhầm thông tin, khiến số tiền 374 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của chị Vũ Thị Nhung, cư trú tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Phú An đã nhanh chóng tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với Công an xã Tiền Hải để xác định người nhận số tiền chuyển nhầm. Qua quá trình làm việc, chị Vũ Thị Nhung đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng và hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị Ngô Thị Thiên Nhi.

Sau khi nhận lại tài sản, chị Nhi đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Phú An và Công an xã Tiền Hải vì đã hỗ trợ kịp thời, giúp chị giải quyết sự việc trong thời gian ngắn.

Theo Công an xã Phú An, vụ việc là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ.

Qua vụ việc, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Trong trường hợp chuyển nhầm tiền hoặc phát hiện dấu hiệu chiếm giữ trái phép tài sản, người dân nên nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.