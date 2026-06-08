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Quyết định khởi tố, tạm hoãn xuất cảnh tài xế Dương Văn Thanh SN 1988

| | Xã hội

Vụ va chạm khiến D bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu đến ngày 28/3 nạn nhân tử vong. Riêng Dương Văn Thanh bị thương tích 57%.

Công an xã An Phú, tỉnh An Giang ngày 07/6/2026, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Dương Văn Thanh (sinh năm 1988, cư trú ấp Khánh Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. ‎

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 27/3/2025, Dương Văn Thanh (sinh năm 1988, cư trú ấp Khánh Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67G1-624.22 lưu thông trên Quốc lộ 91C theo hướng Nhơn Hội – An Phú.

Khi đến khu vực ấp Phước Mỹ, xã An Phú, tỉnh An Giang thì xảy ra va chạm với xe gắn máy biển kiểm soát 67AF-019.xx do anh Nguyễn Ngọc D (sinh năm 2009, cư trú ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) điều khiển.

Quyết định khởi tố, tạm hoãn xuất cảnh tài xế Dương Văn Thanh SN 1988- Ảnh 1.

Bị can Dương Văn Thanh - Ảnh: Công an An Giang

Thời điểm xảy ra tai nạn, Nguyễn Ngọc D đang bật tín hiệu rẽ trái để chuyển hướng từ lề phải sang lề trái theo hướng An Phú – Nhơn Hội vào nhà. Vụ va chạm khiến D bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 28/3/2026, nạn nhân tử vong. Riêng Dương Văn Thanh bị thương tích 57%.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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