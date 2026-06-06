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Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc, tạm hoãn xuất cảnh Đinh Tiến Dũng SN 1987

| | Xã hội

Trong quá trình hoạt động kinh doanh từ năm 2024 đến năm 2025, Dũng đã lập khống 51 hóa đơn, không phản ánh đúng các giao dịch phát sinh trên thực tế.

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Dũng (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Hồng Hà, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, xác định, trong quá trình hoạt động kinh doanh từ năm 2024 đến năm 2025, Đinh Tiến Dũng lợi dụng việc hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống (tại thôn Cổ Phúc 2, xã Trấn Yên) đã lập khống 51 hóa đơn, không phản ánh đúng các giao dịch phát sinh trên thực tế. Các hóa đơn này sau đó được xuất bán cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ thể hiện trên 51 hóa đơn khống là 744.632.256 đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc, tạm hoãn xuất cảnh Đinh Tiến Dũng SN 1987- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can Đinh Tiến Dũng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 28/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Dũng về tội Mua bán trái phép hóa đơn theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2025); đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Cùng ngày, Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi hành theo đúng quy định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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