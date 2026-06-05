Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ báo công an sau 7 tháng nhận chuyển khoản 16 triệu đồng: Cô gái SN 2001 được mời lên làm việc

| | Xã hội

Sau nhiều tháng chờ không thấy ai nhận lại hơn 16 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, một phụ nữ ở Hà Tĩnh đã trình báo công an, giúp lực lượng chức năng tìm được chủ nhân và trao trả toàn bộ số tiền.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, mới đây Công an xã Thiên Nhẫn đã phối hợp với Công an xã Kỳ Anh xác minh, trao trả thành công hơn 16 triệu đồng do chuyển nhầm cho chủ nhân là chị Cao Thị Vân Trang (SN 2001, trú xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 6/10/2025, tài khoản ngân hàng của chị Hà Thị Liệu (trú xóm 15, xã Thiên Nhẫn) bất ngờ nhận được khoản tiền hơn 16 triệu đồng từ một giao dịch không rõ người gửi. Cho rằng người chuyển nhầm sẽ sớm liên hệ để nhận lại nên chị Liệu chưa trình báo cơ quan chức năng.

Người phụ nữ báo công an sau 7 tháng nhận chuyển khoản 16 triệu đồng: Cô gái SN 2001 được mời lên làm việc- Ảnh 1.

Chị Trang vui mừng nhận lại số tiền do chuyển nhầm

Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi vẫn không có ai liên lạc, chị Liệu đã đến Công an xã Thiên Nhẫn trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tiến hành xác minh, rà soát để tìm chủ nhân của số tiền.

Đến ngày 22/5/2026, Công an xã Thiên Nhẫn xác định người chuyển nhầm tiền là chị Cao Thị Vân Trang. Sau khi phối hợp xác minh với Công an xã Kỳ Anh, lực lượng chức năng đã liên hệ và hỗ trợ chị Trang nhận lại toàn bộ số tiền.

Bất ngờ và xúc động khi được nhận lại khoản tiền đã thất lạc từ nhiều tháng trước, chị Trang đã gửi thư cảm ơn Công an xã Thiên Nhẫn, Công an xã Kỳ Anh cùng chị Hà Thị Liệu vì tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử đẹp trong quá trình tìm kiếm, trao trả tài sản.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân kiểm tra ngay VNeID trước 15/6

Người dân kiểm tra ngay VNeID trước 15/6 Nổi bật

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Quang Huy SN 2004

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Quang Huy SN 2004 Nổi bật

Ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Thu Hà, Dương Thị Hồng Nhung - nữ nhân viên khu di tích Tam Thanh

Ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Thu Hà, Dương Thị Hồng Nhung - nữ nhân viên khu di tích Tam Thanh

19:05 , 05/06/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 5-6: Xổ số miền Nam - Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Kết quả xổ số hôm nay, 5-6: Xổ số miền Nam - Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

16:17 , 05/06/2026
Vây bắt thành công Lương Thị Tâm SN 2000

Vây bắt thành công Lương Thị Tâm SN 2000

16:01 , 05/06/2026
Hà Nội: Hiện trường vụ nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong ở hồ Linh Đàm

Hà Nội: Hiện trường vụ nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong ở hồ Linh Đàm

15:22 , 05/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên