Người phụ nữ báo công an sau 7 tháng nhận chuyển khoản 16 triệu đồng: Cô gái SN 2001 được mời lên làm việc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, mới đây Công an xã Thiên Nhẫn đã phối hợp với Công an xã Kỳ Anh xác minh, trao trả thành công hơn 16 triệu đồng do chuyển nhầm cho chủ nhân là chị Cao Thị Vân Trang (SN 2001, trú xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 6/10/2025, tài khoản ngân hàng của chị Hà Thị Liệu (trú xóm 15, xã Thiên Nhẫn) bất ngờ nhận được khoản tiền hơn 16 triệu đồng từ một giao dịch không rõ người gửi. Cho rằng người chuyển nhầm sẽ sớm liên hệ để nhận lại nên chị Liệu chưa trình báo cơ quan chức năng.

Chị Trang vui mừng nhận lại số tiền do chuyển nhầm

Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi vẫn không có ai liên lạc, chị Liệu đã đến Công an xã Thiên Nhẫn trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tiến hành xác minh, rà soát để tìm chủ nhân của số tiền.

Đến ngày 22/5/2026, Công an xã Thiên Nhẫn xác định người chuyển nhầm tiền là chị Cao Thị Vân Trang. Sau khi phối hợp xác minh với Công an xã Kỳ Anh, lực lượng chức năng đã liên hệ và hỗ trợ chị Trang nhận lại toàn bộ số tiền.

Bất ngờ và xúc động khi được nhận lại khoản tiền đã thất lạc từ nhiều tháng trước, chị Trang đã gửi thư cảm ơn Công an xã Thiên Nhẫn, Công an xã Kỳ Anh cùng chị Hà Thị Liệu vì tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử đẹp trong quá trình tìm kiếm, trao trả tài sản.