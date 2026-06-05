Ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Thu Hà, Dương Thị Hồng Nhung - nữ nhân viên khu di tích Tam Thanh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh, làm rõ các nhân viên của điểm di tích Tam Thanh thuộc khu di tích thắng cảnh Nhị - Tam Thanh - Thành Nhà Mạc, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn có hành vi tham ô tài sản.

Bước đầu xác định, từ khoảng tháng 02/2026 đến nay, 07 đối tượng gồm Vũ Duy Hưng (sinh năm 1985) - Tổ trưởng, Dương Thị Hồng Nhung (sinh năm 1983), Hoàng Thu Hà (sinh năm 1977), Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1994), Chu Phúc Lộc (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Chu Phương Như (sinh năm 1987), trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn và Hoàng Thị Minh Thiên (sinh năm 1980), trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn đều là nhân viên Trung tâm dịch vụ công ích phường Tam Thanh phụ trách quản lý, điều hành điểm di tích Tam Thanh đã bàn bạc, thống nhất với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm mục đích tham ô tài sản thông qua việc bán vé cho du khách đến tham quan và tiền thu phí gửi xe.

Cụ thể: Lợi dụng việc có một số khách không lấy vé tham quan (khách đi theo đoàn) hoặc khách đã mua loại vé 20.000/người/lượt, Nhung và Hà chỉ in loại vé 10.000đ/người/lượt để hưởng lợi 10.000đ/vé.

Mặt khác, lợi dụng việc du khách đến mua vé để vào tham quan sẽ phải qua quầy mua vé, nhân viên bán vé là Dương Thị Hồng Nhung và Hoàng Thu Hà sẽ thu tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản của du khách rồi in vé vào cửa từ ứng dụng E-ticket ra đưa cho du khách.

Tiếp đó Chu Phúc Lộc, Hoàng Thị Minh Thiên, Chu Phương Như là các nhân viên bảo vệ, phụ trách việc soát vé của khách vào tham quan sẽ thu lại vé để tiêu hủy, song những người này không tiêu hủy mà giữ lại, rồi đưa cho Dương Thị Hồng Nhung và Hoàng Thu Hà sử dụng để đưa lại cho du khách đến sau.

Một thủ đoạn khác, lợi dụng du khách đi theo đoàn đông, không lấy vé và thanh toán bằng tiền mặt, Chu Phúc Lộc, Hoàng Thị Minh Thiên, Chu Phương Như đã mở cửa cho khách vào trước, sau đó mới thông báo số lượng khách cho Nhung và Hà để trả tiền mua vé của cả đoàn. Vì không chuyển tiền vào tài khoản của Ban quản lý và cũng không nhận vé vào cửa, Nhung và Hà sẽ cắt xén số lượng số vé phải in ra để hưởng lợi tiền mua vé của du khách.

Ngoài ra, riêng đối tượng Nguyễn Văn Thái được giao nhiệm vụ thu tiền vé gửi xe ô tô tại bãi xe trước cửa điểm di tích Tam Thanh, quá trình thực hiện Thái đã gian lận trong việc in vé xe để chuộc lợi bằng cách thu tiền vé xe nhưng không in vé trên hệ thống E-ticket.

Số tiền thu được hàng ngày Thái chuyển cho Nhung để Nhung nộp một phần vào ngân sách nhà nước theo số liệu trên hệ thống E-ticket, số tiền chênh lệch còn lại Nhung sẽ gộp chung vào số tiền chênh lệch bán vé tham quan để đến cuối tuần sẽ chia nhau.

Bước đầu qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã để ngoài sổ sách, tham ô tài sản của Nhà nước số tiền gần 200 triệu đồng để chia nhau.

Ngày 03/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can tạm giam đối với 07 đối tượng trên về tội Tham ô tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.