Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô Porsche gây náo loạn khu đô thị Sala

| | Xã hội

Video ghi lại cho thấy ô tô Porsche liên tục "drift" ô tô giữa trời mưa ở khu đô thị Sala.

Ngày 5-6, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cho thấy ô tô hiệu Porsche liên tục drift trên đường Nguyễn Cơ Thạch (khu đô thị Sala), phường An Khánh, TPHCM.

Video cho thấy thời điểm trên, trời đang mưa và vắng người. Lúc này tài xế ô tô Porsche liên tục thực hiện các động tác "drift", quay vòng tại chỗ nhiều lần giữa lòng đường với tiếng động cơ gầm rú.

Đoạn video ghi lại.

Sau nhiều vòng, tài xế cho xe rời đi. Vụ việc được người dân ghi hình đăng tải lên mạng xã hội

Hiện Công an phường An Khánh phối hợp lực lượng CSGT xác minh, truy tìm tài xế để xử lý theo quy định.

Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết hành vi "drift" xe giữa đường phố là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn giao thông. CSGT sẽ kiên quyết xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp này để răn đe. Đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không mạo hiểm thực hiện các kỹ thuật lái xe nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, "drift" là một kỹ thuật lái xe mà tài xế cố tình làm mất độ bám của các lốp sau, khiến chiếc xe trượt đi theo chiều ngang khi qua cua nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát ở tốc độ cao. 

Dù đây là một bộ môn thể thao mạo hiểm được trình diễn ở các đường đua chuyên nghiệp, việc mang kỹ thuật này ra đường phố, đặc biệt trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt, rất dễ dẫn đến mất lái hoàn toàn, gây tai nạn thảm khốc.


Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân kiểm tra ngay VNeID trước 15/6

Người dân kiểm tra ngay VNeID trước 15/6 Nổi bật

Cục CSGT cảnh báo nóng tới tất cả người thi bằng lái xe: Có thể bị đánh trượt ngay lập tức!

Cục CSGT cảnh báo nóng tới tất cả người thi bằng lái xe: Có thể bị đánh trượt ngay lập tức! Nổi bật

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân sử dụng hộ chiếu

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân sử dụng hộ chiếu

14:05 , 05/06/2026
Từ năm 2026, 100% đối tượng này được kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm: Ai thuộc diện áp dụng?

Từ năm 2026, 100% đối tượng này được kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm: Ai thuộc diện áp dụng?

13:15 , 05/06/2026
Người dân chú ý hành vi liên quan đến karaoke bị phạt tới 100 triệu đồng

Người dân chú ý hành vi liên quan đến karaoke bị phạt tới 100 triệu đồng

12:30 , 05/06/2026
Khám xét khẩn cấp nơi ở của chủ quản Phạm Văn Tùng và 23 đối tượng tại nhiều tỉnh thành

Khám xét khẩn cấp nơi ở của chủ quản Phạm Văn Tùng và 23 đối tượng tại nhiều tỉnh thành

11:22 , 05/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên