Người dân kiểm tra ngay VNeID trước 15/6

Khoảng 25 triệu thuê bao di động đã được đồng bộ thông tin lên hệ thống VNeID nhưng vẫn chưa được người dùng xác nhận tình trạng sử dụng chính chủ.

Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), những thuê bao này sẽ bị tạm dừng dịch vụ một chiều từ ngày 15/6 nếu chưa hoàn tất xác thực theo quy định.

Theo cơ quan quản lý, quy định mới được áp dụng trên từng số thuê bao cụ thể nhằm tăng cường quản lý thông tin người dùng. Với những người chỉ sử dụng một số điện thoại và đã đăng ký tài khoản định danh điện tử bằng số này, dữ liệu sẽ được hệ thống tự động cập nhật, không cần thực hiện thêm thao tác.

Những thuê bao không thực hiện xác nhận sở hữu chính chủ trên ứng dụng VNeID trước ngày 15/6 sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi.

Tuy nhiên, đối với người đang sử dụng nhiều số điện thoại, việc xác nhận thông tin là bắt buộc đối với toàn bộ các SIM đang sở hữu, bao gồm cả SIM phụ. Người dùng cần cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân, ảnh khuôn mặt và đảm bảo dữ liệu trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Để kiểm tra, người dân truy cập mục "Số điện thoại" trên ứng dụng VNeID, rà soát danh sách thuê bao đã tích hợp và xác nhận tình trạng sử dụng của từng số. Trường hợp không hoàn tất các bước xác thực theo yêu cầu, thuê bao có thể bị khóa chiều gọi đi, sau đó bị khóa hai chiều và thu hồi số theo quy định.

Hiện các nhà mạng triển khai nhiều hình thức hỗ trợ xác thực thuê bao, gồm thực hiện trực tiếp trên ứng dụng VNeID, ứng dụng của nhà mạng hoặc tại các điểm giao dịch chính thức.

Đáng chú ý, nhằm hỗ trợ nhóm khách hàng lớn tuổi - nhóm chiếm hơn 30% số thuê bao chưa hoàn tất xác thực - Viettel triển khai chương trình xác thực tại nhà. Khách hàng có thể gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin cần thiết để được hỗ trợ.

Song song với đó, các nhà mạng cũng tung ra nhiều chương trình khuyến khích người dùng hoàn tất xác thực như tặng dữ liệu di động, phút gọi hoặc ưu đãi có giá trị lên tới 50.000 đồng.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân chỉ thực hiện xác thực thông qua ứng dụng chính thức hoặc điểm giao dịch của nhà mạng, không cung cấp mã OTP, không gửi ảnh CCCD cho người lạ và tuyệt đối không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ bị lừa đảo.