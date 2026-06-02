Thông tin mới liên quan đến VNeID , tất cả người dân cần biết

Công an tỉnh Lai Châu thông tin, hiện nay, một trong những tiện ích nổi bật và được nhiều người dân quan tâm trên ứng dụng VNeID là chức năng tra cứu thông tin xuất nhập cảnh.

Thông qua tiện ích này, công dân có thể chủ động tra cứu thông tin cá nhân mọi lúc, mọi nơi mà không cần trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Ảnh: Công an Lai Châu.

Tiện ích tra cứu thông tin xuất nhập cảnh trên VNeID mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Người dân có thể dễ dàng kiểm tra lịch sử xuất cảnh, nhập cảnh; theo dõi tình trạng giải quyết các hồ sơ liên quan; đồng thời đối chiếu thông tin phục vụ nhu cầu đi lại, làm thủ tục xuất nhập cảnh, xin thị thực (visa), khai báo tạm trú cho người nước ngoài và các giao dịch hành chính khác có liên quan.

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, toàn bộ thông tin được hiển thị rõ ràng, chính xác và minh bạch, giúp người dân chủ động hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ, kế hoạch di chuyển cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết.

Bên cạnh tính thuận tiện, ứng dụng VNeID được xây dựng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tính bảo mật, an toàn và độ tin cậy cao.

Các thông tin cá nhân của người dùng được quản lý, khai thác và lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần hạn chế nguy cơ lộ, lọt dữ liệu, tạo sự an tâm cho người dân trong quá trình sử dụng.

Để sử dụng tiện ích tra cứu thông tin xuất nhập cảnh, công dân chỉ cần đăng ký và xác thực tài khoản định danh điện tử mức độ 2, sau đó truy cập vào mục dịch vụ "Tra cứu xuất nhập cảnh" trên ứng dụng VNeID, thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn và gửi yêu cầu để nhận kết quả.

Việc sử dụng tiện ích hoàn toàn miễn phí, không phát sinh thủ tục phức tạp và có thể thực hiện bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu.

Việc chủ động tra cứu thông tin xuất nhập cảnh trên VNeID không chỉ giúp mỗi cá nhân chuẩn bị tốt hơn cho các chuyến đi, chủ động trong việc thực hiện các thủ tục hành chính mà còn góp phần xây dựng xã hội số, công dân số văn minh, hiện đại.

Mỗi người dân sử dụng và khai thác hiệu quả ứng dụng VNeID cũng chính là góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền hành chính phục vụ ngày càng minh bạch, hiệu quả và gần dân hơn.