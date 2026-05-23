Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các bước tự xác thực sim chính chủ trên ứng dụng VNeID

Minh Hoàn/VTC News | 23-05-2026 - 19:06 PM | Xã hội

Người dùng điện thoại thông minh có thể tự xác thực trực tuyến thông tin thuê bao hay sim chính chủ thông qua Ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (số thuê bao di động), xác thực trực tuyến thông qua Ứng dụng định danh quốc gia (sau đây gọi tắt là ứng dụng VNeID ) là 1 trong 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao được cho phép.

Quy định chỉ rõ xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động nhằm chuẩn hóa 04 trường thông tin gồm: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Quy định này nhằm siết lại tình trạng SIM không chính chủ - nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và nhiều hành vi lừa đảo thời gian qua.

Chính sách mới cho phép người dân có thể tra cứu toàn bộ các số thuê bao đứng tên mình. Từ đó, họ xác nhận những số đang sử dụng và loại bỏ các số không phải do mình đăng ký hoặc không còn sử dụng bằng cách phản ánh qua VNeID.

Các bước tự xác thực sim chính chủ ngay trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng. Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

Bước 2: Nhấn tính năng Số điện thoại. Chọn yêu cầu tích hợp, nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin.

Bước 3: Tại Xác nhận tích hợp thông tin, công dân kiểm tra các thông tin, chọn Đang sử dụng số thuê bao hoặc Không sử dụng số thuê bao, rồi nhấn Xác nhận.

Bước 4: Xác nhận tích hợp thành công.

Việc xác thực thông tin thuê bao không áp dụng cho tất cả người dùng điện thoại di động. Theo đó, những thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeIDmức độ 2, hoặc sử dụng để đăng ký thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chíp sẽ được miễn, trừ khi thay đổi thiết bị sau mốc 15/6/2026.

Từ ngày 15/5: Một thay đổi quan trọng trên VNeID đã có hiệu lực, hàng triệu người dân cần biết


Minh Hoàn/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 Nổi bật

Tất cả gia đình đang có người thân đang bị tạm giam, tạm giữ đặc biệt chú ý

Tất cả gia đình đang có người thân đang bị tạm giam, tạm giữ đặc biệt chú ý Nổi bật

Kiểm tra kho hàng hiệu khủng ở Chợ Lớn, khởi tố bà chủ Nguyễn Thanh My và chồng

Kiểm tra kho hàng hiệu khủng ở Chợ Lớn, khởi tố bà chủ Nguyễn Thanh My và chồng

18:02 , 23/05/2026
Công an TPHCM bắt chủ cửa hàng Chí Phát LUXURY

Công an TPHCM bắt chủ cửa hàng Chí Phát LUXURY

16:14 , 23/05/2026
50 cảnh sát đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 11 Youtuber: Thu 3 ô tô, phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng

50 cảnh sát đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 11 Youtuber: Thu 3 ô tô, phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng

15:41 , 23/05/2026
Diễn biến mới vụ cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng của giám đốc doanh nghiệp

Diễn biến mới vụ cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng của giám đốc doanh nghiệp

15:10 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên