Diễn biến mới vụ cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng của giám đốc doanh nghiệp

Ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo đến cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Minh Trường (SN 1982, là công chức Thuế Cơ sở 2 thuộc Thuế TP Cần Thơ), đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế cung cấp thông tin, phục vụ điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Trần Minh Trường bị công an bắt quả tang nhận 100 triệu đồng từ giám đốc doanh nghiệp

Trước đó, ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Trường để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 9 đến 17-4, tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế Cơ sở 2 do Trường làm tổ trưởng được phân công tiến hành kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Nông nghiệp X. (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), do ông H.M.T. làm giám đốc. Tham gia đoàn kiểm tra còn có 2 công chức thuộc tổ kiểm tra số 1.

Đoàn đã lập biên bản kiểm tra nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5-5, Trường thông báo với ông T. rằng doanh nghiệp mắc nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Trường yêu cầu ông T. đưa 250 triệu đồng để được giảm nhẹ mức xử phạt và điều chỉnh nội dung biên bản kiểm tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Trong số tiền này, Trường nói sẽ giữ lại 185 triệu đồng, phần còn lại sẽ được thể hiện trong biên bản xử phạt hành chính.

Do thường xuyên bị gây áp lực, ông T. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi làm việc của Trường

Theo sự sắp xếp của Trường, khoảng 17 giờ ngày 18-5, ông T. đến quán cà phê tại phường Hưng Phú để giao tiền. Khoảng 15 phút sau, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Trường đang nhận 100 triệu đồng từ ông T. Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trường, công an thu nhiều hồ sơ tài liệu có liên quan và nhiều sổ tiết kiệm của Trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo đến cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Minh Trường, đề nghị liên hệ điều tra viên là thiếu tá Đỗ Văn Hưng, số điện thoại 0939.818.222, để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.