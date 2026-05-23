Công an TP.HCM triệt phá đường dây Xyanua lớn xuyên biên giới, khởi tố 35 bị can.

Ngày 23/5, Công an TP.HCM cho biết khởi tố 35 bị can để điều tra về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc” liên quan đường dây mua bán Xyanua xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn.

Theo cơ quan điều tra, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, lực lượng chức năng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Vụ việc được tiếp nhận ngày 29/4, khi Công an TP.HCM nhận tin báo về trường hợp anh T.N.T. (trú tại xã Bàu Bàng, TP.HCM) tử vong nghi do tự tử bằng thuốc độc. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng vào cuộc, tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu và chứng cứ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc xyanua. Đáng chú ý, số chất độc này được nạn nhân đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm.

Từ đầu mối này, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện một đường dây mua bán xyanua hoạt động trên phạm vi rộng, có giao dịch với nhiều đối tượng khác nhau.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép Xyanua từ Campuchia về Việt Nam.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là đối tượng cầm đầu đường dây. Theo cáo buộc, dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn Xyanua qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.

Riêng trong tháng 3 và tháng 4, đường dây này được cho là đã vận chuyển hơn 2,4 tấn Xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.

Tang vật chất cực độc Xyanua.

Đến nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) đã phối hợp với Viện KSND TP.HCM thống nhất khởi tố 35 bị can về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”.

Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn Xyanua tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ô tô được sử dụng để vận chuyển chất độc.

Công an TP.HCM đánh giá đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc Xyanua dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm liên quan đến tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.