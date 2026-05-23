Ai thấy Đào Thị Vân Anh SN 1978 ở đâu, liên hệ ngay số điện thoại 0985.721.626

Theo Nam An | 23-05-2026 - 13:55 PM | Xã hội

Công an TP Hà Nội đang truy tìm người phụ nữ bị tố nhận 1,4 tỷ đồng góp vốn mua đất dự án tại Bắc Giang rồi chiếm đoạt, mất liên lạc với các nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang giải quyết đơn tố giác đối với Đào Thị Vân Anh (SN 1978, thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 1,4 tỷ đồng qua việc góp vốn mua đất dự án tại tỉnh Bắc Giang (cũ) nhưng sau đó Vân Anh không thực hiện, không trả lại tiền.

Hiện nay, cơ quan Công an chưa xác định được nơi ở của Đào Thị Vân Anh. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng này.

Cơ quan Công an đề nghị ai biết thông tin về Đào Thị Vân Anh nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0985.721.626, trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook của Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

