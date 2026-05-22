Bắt và khám xét nơi ở của Trần Thị Phi Yến SN 1986

Theo Duy Anh | 22-05-2026 - 22:10 PM | Xã hội

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Ngày 22/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Trần Thị Phi Yến (SN 1986) và D. (SN 1999), cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Yến và đồng phạm đưa ra thông tin gian dối, mạo danh cán bộ nhân viên của trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh, thành như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội... rồi kêu gọi nhiều người đầu tư để hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản.

Qua điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định các đối tượng đã lừa 2 nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng, thông tin này được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải phóng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở của đối tượng (Clip: Công an Đắk Lắk).

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo ai là bị hại liên quan đến 2 đối tượng trên thì sớm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được giải quyết theo quy định.

Toàn cảnh hiện trường vụ bắt giữ 140 người liên quan đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng

Nam thanh niên SN 1995 cầm đầu đường dây hoạt động thông qua các website CakhiaTV; RakhoiTV; CaheoTV

Kiều Quốc Nhã, người cung cấp ma tuý cho ca sĩ Long Nhật là ai?

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh: Hiệu trưởng nói gì về nguyên nhân?

Khám xét khẩn cấp, bắt giữ Trần Thị Phi Yến 40 tuổi

Vụ đánh hội đồng dã man thiếu nữ trong nhà vệ sinh: Khởi tố 2 nữ sinh SN 2010

